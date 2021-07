Negocio a costa de los enfermos

Para los enfermos todos los días son iguales: lunes, martes o domingo, no hay distinción. La soledad del enfermo se ve agravada, además, por las restricciones de las visitas derivadas de la pandemia global. Enfermos, doloridos y solos descansan en sus habitaciones sin poder entretener su tiempo para matar esa cabeza que rumia sin parar, una y otra vez. Encienden la radio, miran por la ventana, si acaso la tienen cerca, o ven la televisión. Esto último un negocio, no por los programas o los canales, de eso ya hablamos el otro día, sino por el dinero que hay que pagar por usarlas. Enfermos y obligados a pagar un negocio que no sé quién será, pero que a buen seguro acaba llenando las arcas de la Consejería de Sanidad, el Gobierno de López Miras y alguien más. A tres euros al día cobran por ver un monitor de ordenador convertido en televisión.

Por motivos personales he tenido tiempo de hacer cuentas, un enfermo que esté un mes hospitalizado y pagando la televisión, al terminar el mes debería de poder llevarse la televisión, vista la calidad del monitor que ofrecen y, encima, con una programación lejos de ser excelente; por ese precio que menos que ofrecer Netflix. Pero el negocio es seguir pagando esos tres euros por ver una programación que pagan todos los enfermos que tengan la mala suerte de ser hospitalizados.

La poca empatía del Gobierno regional no acaba aquí. El otro negocio es el de los aparcamientos en los hospitales, caros y sin perdón. Vayas a lo que vayas, una visita o una urgencia, dure lo que dure, media hora o más, pagas como si no hubiera un mañana. Los de la economía liberal piensan que si te pones malo has de ayudar al sector del taxi, bueno que digo, si a este también le andan poniendo clavos, a esas cosas que le gustan a ellos, Uber, porque lo de mejorar el transporte urbano o poner un tranvía ni está ni se le espera. Sangrante en este caso el parking del hospital de los Arcos que únicamente existe para hacer pagar a quienes tienen que acudir a una urgencia, pues por su localización no hay otro motivo para usarlo.

Todas estas cosas afectan al que menos tiene. Si yo fuera presidente de mi Comunidad andaría con el alma encogida pensando en las familias que abonan servicios básicos cuando más vulnerables son. Reflexione señor López Miras, cada bajada de impuestos suya, no solo incrementa deudas, sino que hace que estas pequeñas cosas que se podrían sufragar con sus míseras rebajas de impuestos las paguemos todos cuando caemos enfermos

Teman a los supuestos liberales cuando les traigan regalos en forma de bajadas de impuestos, suelen ser el caballo de Troya para hacerles pagar servicios básicos como una televisión en un hospital o tasas que de otra forma serían gratis. Los impuestos están para que todos vivamos mejor, para que los 25 euros que pretenden que nos ahorremos el millón y pico de murcianos del IRPF se sufraguen cosas tan básicas como que sus familiares cuando ingresan en el hospital no tengan que pagar la televisión. Si tienen dinero porque si no lo tienen la llevan cruda. ¡No se pongan enfermos, pensionistas! Lo siento, pero cada día lo tengo más claro, sin impuestos justos hay más desigualdad y esto es solo una anécdota para lo que está pasando en esta Región.