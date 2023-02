No olvidar

La cantidad de periódicos viejos que se pueden acumular en carpetas es proporcional a la memoria que contienen, reflejos de un tiempo pasado que ha de ser contextualizado. El trabajo de Winston Smith en la famosa novela 1984 era recolectarlos y revisarlos. La misión era ajustar el pasado a un presente cambiante. Tarea imposible. Siempre hay un periódico usado como embalaje que, leído años después, puede o causarnos risa o despertar nuestras neuronas.

Sin embargo, en ocasiones, las dictaduras no necesitan tal hecho. Tal y como nos señala Marcelo Brodsky, que ha hecho de esto una apuesta artística en la que invita a la reflexión, las dictaduras no dejan fotografías de sus desastres. Su apuesta me recordó al trabajo de Winston Smith y me invitó a reflexionar no tanto sobre el hecho del recuerdo, sino el de la reinvención. Hoy, sumidos como estamos en la dialéctica de la información, una noticia tapa a otra con la rapidez del rayo y los escándalos del ayer envuelven el pescado del mañana. El problema, en este caso, es cuando alguien exhuma los escándalos de ayer y reconstruye con sus portadas una deriva. Supongo que si fuera artista podría encontrar el modo de situar portadas y noticias en una cadencia mientras una orquesta sigue tocando hasta el hundimiento. Fundido en negro. Sería una interesante performance. Habría portadas diversas. Algunas serían cercanas: la victoria del PSOE hace cuatro años, cuando se abría paso la posibilidad de un cambio en la Región de Murcia finalmente frustrado desde Madrid, siempre Madrid, con un Albert Rivera empachado y un Hervías camino del PP; seguiría la del terremoto de la moción de censura, también frustrada por unos tránsfugas a los que la Región les importa poco, por no decir nada. El escándalo bastaría para hacer caer cualquier Gobierno, pero al igual que sucedió con el tamayazo el golpe corre el riesgo de asentar al PP por otros no sabemos cuántos años. Otras más lejanas, estas que empezarían en 1999 cuando nos prometieron un AVE por Albacete, para continuar dos años después cuando en 2001 nos dejaron con uno por Alicante, barbaridad tan bárbara que como marabunta convencida se encargaron de defender uno tras otro, con informes supuestamente científicos encargados a los colegios de siempre, para descubrir, años más tarde, con las últimas declaraciones de López Miras que, en realidad, el AVE por Alicante es un pufo que no soluciona nada. Algunos no olvidamos que su obsesión por el AVE a toda costa por Alicante estuvo a punto de dejarnos sin soterramiento. Una cabezonería insultante de un Gobierno incapaz de planificar ni infraestructuras ni inversiones. Entre medias podríamos hablar: en primer lugar, de la desaladora; otro indecente pufo más, que contrasta con el éxito que tenemos y tendremos importando agua hacia el interior de la península, de momento, ya llega al embalse de la Pedrera, previsto está que llegue a Ojós y veremos si con el tiempo triunfará un trasvase a la inversa mientras aquí lloran todavía por el líquido elemento. En segundo lugar, del famoso aeropuerto sin aviones que no nos iba a costar un duro y que al final estamos pagando, cerrando uno rentable por otro que cierra tan temprano que lo mismo te quedas en tierra.

'Ajo y agua para todos', titulaba una pintada de Murcia, mucho antes que el desastre del Mar Menor fuera portada, mientras acusaban con el dedo a quienes se atrevían a indicar el resultado de tanto nitrato y tanto regadío ilegal. A pesar de ello, la cosa no tiene pinta de cambiar, Vox ya se ha repartido los cromos con el PP, para mí la alcaldía para ti el Gobierno regional, olvidando que en las anteriores elecciones ganó quien quería cambiar. Lo mismo se llevan un susto.