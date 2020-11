Ojito con Vox

“Arriba España” ha sido trending topic el 20 de noviembre.

La moción de censura fallida de Vox fue muy celebrada en redes como un retroceso de la caverna. Pero ellos sabían que iba a ser fallida, no nos equivoquemos los demás. Y puesto que parte del objetivo era por un lado distinguirse de la otra derecha (a lo que ha contribuido el volantazo hacia el centro de Casado) y por otro demostrar a su electorado que son capaces de actuar contra un gobierno social-comunista, la moción cumplió su objetivo

Aunque la fragmentación de la derecha nos pueda parecer una buena noticia, esta depuración de los postulados ultras que detenta Vox puede ser una bomba de relojería en los tiempos de crisis que estamos viviendo. Dicho de otro modo: no perdamos de vista a Vox, sería un error infravalorar su potencial. Ellos lo tienen chupado. Es fácil emitir para un electorado con escasa formación y por tanto carente de capacidad crítica y de análisis. No hay burrada que no te vayan a celebrar, no hay disparate, no hay bulo o fake que no vayan a compartir alborozadamente. Cuanto más básico el mensaje y menos elaborado, mejor se va recibir y con más rapidez se va a viralizar.

El núcleo duro de su ideario es el racismo, que muchas veces no es más que aporofobia. En el miedo al otro, en el odio al otro, canalizan toda la frustración de su electorado. En Vox hay mucho cayetano y mucho pocholo cacerolo, capaz de protestar contra el gobierno subido en un Porsche descapotable conducido por el chófer, pero no son ellos la base electoral que les ha hecho alcanzar 52 escaños, su fuerza está en un electorado con poca formación y carente de actitud reflexiva y crítica. Y con esta base siempre es fácil crecer, máxime en tiempos de crisis.

A Vox solo le interesa el poder, no la democracia, pero tienen los medios que da el dinero (comunicación, influencias, infraestructuras) para convertir lo uno en lo otro, para convertir la democracia en poder. Cuando la democracia se convierte en un mero juego de dominación, que deja fuera el fair play o cualquier tipo de ética que conlleva la atención y el entendimiento del otro aunque estemos en desacuerdo, es cuando desembarca el fascismo con armas y bagajes. Lo hemos podido ver con total claridad durante los cuatro años de legislatura de Trump. El think tank de Vox se llama Fundación Disenso; como su propio nombre indica están en contra de todo por sistema, están en desacuerdo con todo aquello que fundamenta el respeto a una vida en común y que debe incluir a personas con formas de expresión diferentes, a personas de distinta extracción social, política, racial, religiosa o sexual. Solo reconocen como ciudadanos de pleno derecho a quienes son como ellos y piensan como ellos.

A la hora de votar, lo que somos y lo que creemos ser es más importante que la defensa de nuestros intereses. Eso lo sabe muy bien la derecha y aún mejor la extrema derecha. El mensaje que emiten le da a su electorado una identidad, una casa donde se desarrolla lo que el votante cree que es su esencia: español, blanco heterosexual, católico, superior a cualquier otra raza o nacionalidad, superior a los pobres, superior a los homosexuales. Da igual que el partido al que votan lesione gravemente sus intereses porque lo que ofrece ese partido les conforta íntimamente, les da una identidad y al mismo tiempo se convierte en vector que canaliza su miedo.

En estos tiempos tan cambiantes donde la única seguridad es la incertidumbre, la tentación del autoritarismo así como del identitarismo es muy elevada y ambas las provee Vox. La suma de incertidumbre más crisis es el peor de los cócteles para la democracia y en consecuencia, el mejor escenario para partidos ultras. Toca hacer mucha pedagogía para contrarrestar tanta taruguez.