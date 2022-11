'Operación Ingenio': la desactivación de la izquierda

Está claro que la Fundación Ingenio funciona al modo de un sindicato agrícola de Vox. Las cartas están vueltas sobre la mesa y ya nadie se esconde. Cada uno sabe el papel que tiene que interpretar, y, habida cuenta del contexto preelectoral en el que nos encontramos, la sobreactuación no solo no resta méritos, sino que los añade. La deriva negacionista del discurso de la Fundación Ingenio no debe pillar por sorpresa a nadie. En un marco epistemológico regido por la idea de verdad, las afirmaciones de la ciencia establecen una objetividad por la que conducirse; en cambio, en las arenas movedizas de la posverdad, la palabra de la ciencia constituye una mera opinión, convertida en pieza esencial de un engranaje conspiranoico. Desde ahora, para la gran mayoría de los agricultores de la comarca del Mar Menor, la principal y única causa de contaminación de la laguna son las aguas residuales. Nada de nitratos, fuera las culpas y las responsabilidades del agro. Solo hacen falta dos frases para que el régimen de verdad bascule de un polo a otro. Jamás el lenguaje ha tenido tanta capacidad para construir la realidad.

Ahora bien, lo que más ha sorprendido de la 'Operación Ingenio' no ha sido la performance trumpista que se celebró hace unos días en Torre Pacheco, sino la reacción inmediata del Gobierno Regional -acusando a esta Fundación de haber causado un daño superlativo a la agricultura- y de Vox -advirtiendo a López Miras de que nadie gobernará con sus votos si, previamente, no se ha derogado la Ley del Mar Menor-. Esta confrontación pública entre el PP y Vox y su sindicato agrícola no supone tanto la revelación de una guerra abierta entre las dos alas de la derecha cuanto la escenificación necesaria de un estratégico reparto de papeles. La Región de Murcia posee, entre sus peculiaridades políticas, el hecho de que el solapamiento entre la derecha y la ultraderecha es mayor que en cualquier otra comunidad. A tenor de sus actuales idearios, ambos partidos podrían compartir un mismo candidato a las elecciones sin que ello supusiera realizar demasiadas concesiones en una u otra dirección. Sin embargo, a las puertas de unas nuevas elecciones, la confusión entre el PPRM y Vox aboca a una imprevisibilidad del voto que no conviene a ninguna de las dos fuerzas. Una buena estrategia requiere de la polarización del voto en el espectro del 0 al 5: que Vox aparezca como esa formación ultraliberal que apoya a los agricultores aunque esto implique arrasar con el ecosistema más singular de la Región de Murcia; y que el PPRM aparezca -como si de un deus ex machina se tratara- como el muro de contención de la voracidad medioambiental de la extrema derecha. Tanto López Miras como Antelo son conscientes de que el principal margen de pérdida de votos que tienen de cara a las próximas elecciones es el Mar Menor: de un lado, por los agricultores cabreados y negacionistas que están dispuestos a seguir ciegamente a quien les exonere de la responsabilidad del ecoicidio; y, de otro, por los miles de murcianos que, aunque de derechas, no perdonan la degradación de la laguna. Con el fin de desactivar a la izquierda como posible receptora de algunos de estos votos de castigo, Vox y el PPRM han decidido clarificar sus roles: la ultraderecha, reteniendo el voto negacionista; la derecha, convirtiéndose en la salvaguarda del paradigma científico. Para López Miras, la radicalización de Vox al respecto del Mar Menor era la única forma de apropiarse de un discurso “ecologista” que, hasta el momento, le venía unas cuantas tallas más grande. Como el mito de Pigmalión, López Miras ha esculpido el destino de la Fundación Ingenio de acuerdo a sus urgencias políticas -esto es: desactivar a la izquierda como voz de la conciencia y única solución política frente a la destrucción del Mar Menor. Si todo queda en una confrontación entre algodones entre la ultraderecha -los malos- y la derecha -los buenos-, la izquierda sale de la ecuación y, ya sea como castigo o como premio, toda la cosecha de votos que ofrezca el Mar Menor será recogida por López Miras y Antelo para asegurar una cogobernanza sin sobresaltos. No nos engañemos: en la 'Operación Ingenio' hay más guion que ética.