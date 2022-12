Participar contra la pobreza

Una de las cosas importantes que se aprenden muy pronto es que las reglas del juego se respetan. Es un aprendizaje espontáneo, entre iguales y en el que no media coacción ninguna. Se aprende fácil porque el juego solo merece la pena si se respetan las reglas. Incluso si el juego es una versión sin reglas de, digamos, el escondite, se respeta que no hay reglas. O si incluye las trampas en el juego, como en el caso del mus, se hacen trampas pero según lo acordado previamente. Si no es así, el juego es un timo del que sólo sacarán partido unos cuántos. El juego, porque es diversión y es consenso, es una cosa muy seria.

Lo anterior nos sirve para hablar sobre la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN-RM). Tal vez olvidamos con mucha frecuencia la diversión pero le damos una importancia nuclear al consenso y al respecto a las reglas que nos damos. Somos una red formada por 43 entidades sociales de lucha contra la pobreza con una serie de metas y objetivos que marcan nuestro quehacer diario.

Uno de esos objetivos es “promover la participación de personas en situación de pobreza y exclusión social”. Así, uno de los grupos de trabajo de EAPN-RM es el de Participación (el nombre oficial que le dimos en su momento fue Derecho a la Ciudadanía). Este grupo está formado por personal técnico de las entidades de la red y por personas en situación de pobreza. El grupo tiene un doble componente: personal y político. Por un lado, para quienes forman parte del mismo resulta enriquecedor porque es un espacio de visibilidad plena, en el que cada palabra es escuchada y cada opinión tenida en cuenta. Por otro lado, para la red, las aportaciones y propuestas que llegan del Grupo de Participación tienen gran valor. No es lo mismo hablar de la pobreza desde la estadística, desde la intervención o desde la planificación que hablar de la pobreza en primera persona, desde la batalla diaria contra la inflación, el precio de la luz o la falta de dinero para llegar a fin de mes o pagar el alquiler.

El objetivo de promover la participación, debe engarzarse con otro de nuestros objetivos: “Proponer políticas y acciones en base a intereses y opiniones de las personas en situación de pobreza y exclusión social”. Para que la incidencia política de la red, para que nuestros empeños en que se pongan en marcha políticas de lucha contra la pobreza tenga sentido, debe contar con las opciones y las voces de la gente que está en situación de pobreza.

Para cumplir con las reglas que nos hemos dado, celebramos el pasado 29 de noviembre el Encuentro Regional de Participación que llevamos organizando desde hace ya 13 años. Este año, el título que ha tenido el encuentro ha sido “Hacia una estrategia regional de lucha contra la pobreza”.

Desde EAPN Región de Murcia venimos reclamando desde hace mucho tiempo el diseño y puesta en marcha de dicha estrategia. Esto es, un plan detallado de medidas contra la pobreza que implique a todo el Gobierno Regional (políticas sociales, vivienda, empleo, educación, sanidad…), que defina claramente los objetivos a conseguir, las consejerías y departamentos responsables de cada medida, el presupuesto, el calendario de cumplimiento, los indicadores de evaluación…

En el encuentro del día 29, los distintos grupos de trabajo de EAPN Región de Murcia (en concreto los de Vivienda, Educación, Empleo, Ingresos Suficientes y Participación) expusieron el trabajo en el que han estado inmersos en los últimos meses consistente en identificar los principales problemas en sus respectivas áreas y plantear las correspondiente soluciones.

Estas soluciones y propuestas fueron valoradas y priorizadas por las personas del Grupo de Participación. Desde su experiencia personal, desde su lucha incansable contra la pobreza, opinaron sobre la idoneidad de las propuestas y dijeron qué era lo más importante.

Algunas de las propuestas tienen que ver directamente con la pobreza. Es el caso de la urgencia de coordinar el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Básica de Inserción para que cuestiones burocráticas no hagan que haya miles de personas en la región sin ingresos económicos de ninguna clase. O que la ley se cumpla para que cualquier persona pueda empadronarse (y tener así acceso a los derechos que le corresponden). Otras medidas hablan de cuestiones que afectan a la mayoría de la población: mejorar el transporte público, políticas de conciliación familiar y laboral…. Mejorar el bien común es mejorar la vida de todas y cada una de las personas. Luchar contra la pobreza es luchar por una sociedad mejor.

Las conclusiones del encuentro serán asumidas y defendidas por EAPN-RM. La estrategia regional de lucha contra la pobreza es un compromiso que tienen la mayoría de los partidos políticos de la Región, tanto los que tienen responsabilidad de gobierno como los que tienen responsabilidad de oposición. Un compromiso que firmaron en mayo de 2019, hace ya casi cuatro años, y que está sin cumplir. Insistiremos en que se diseñe y se ponga en marcha cuanto antes. Porque otra de nuestras reglas es insistir todo lo que haga falta cuando de lo que se trata es de luchar contra la pobreza.