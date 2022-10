Si alguien lo entiende

Llevamos 27 años de Gobierno popular, al paso que vamos serán 32 porque la oposición sigue sin tener claro dónde va. La enmienda presentada por Izquierda Unida, sugerida por alguna cabeza pensante de Podemos regional hacía responsable del estado del Mar Menor al Gobierno regional y la Confederación Hidrográfica del Segura. La enmienda así dispuesta era imposible que la votara a favor el Partido Socialista. Esto era algo que, por otra parte, no desconocían en la Región. Solo hay que ver el tuit con el que se descolgaba María Marin señalando al PSOE como participante del pacto del nitrato, uno de los grandes errores de Diego Conesa.

Gracias a la famosa enmienda, una genialidad de la actual dirección de Podemos y no sé si de IU, el partido que ha estado al frente del Gobierno regional durante los últimos 27 años y al que toda la ciudadanía coincide al señalar como responsable último del estado del Mar Menor se salvaba de la reprobación europea. Algo que no resulta comprensible, salvo que Podemos/IU quiera seguir las instrucciones de Luengo para señalar que ellos no son los responsables, que es el titular que le han regalado en la prensa regional. Parece que la idea no sea ganar al PP sino robarle un escaño al PSOE para construir un grupo propio. Seguimos sin tener claras las prioridades y que es lo que hay que cambiar en esta Región.

Quede claro que la responsabilidad no solo la tiene los partidos con el que he vivido ya otros desbarres, que algún día contaré, sino de quienes tienen que limar asperezas para centrar el tiro y lograr unanimidad: los lobbies de presión. Estos parece que se han dormido en los laureles tras aprobar la personalidad jurídica del Mar Menor y han olvidado el peso que tienen las instituciones europeas. Algo que sí comprendió el PP tras la experiencia con la Plataforma del Soterramiento. Tras el varapalo del comité de peticiones a su Gobierno movieron ficha y lograron que su presidenta fuera Dolors Monserrat del PP. Una política que conoce el juego y lo juega muy bien. Eran conscientes de que el camino abierto por la Plataforma sería seguido por aquellos que querían recuperar el Mar Menor y no podían dejar que los tiempos del comité los controlase alguien que no supiera de qué iba la cosa.

No negaré que el PSOE no está a lo que tiene que estar. Si hablamos de la cuestión regional es ya para mear y no echar gota. Están haciendo vídeos con un AVE por llegar y olvidan que su triunfo son lograr los servicios de proximidad con Cartagena. Una noticia que no solo han vendido tarde y mal, sino que no han sabido aprovechar en toda su potencialidad. La instauración de los servicios de proximidad permite desarrollar una entidad de transporte regional en la que se incluyan los núcleos conectados con Cercanías o servicios de proximidad. Una situación que deja obsoleta desde su nacimiento la planificación de la entidad metropolitana realizada para que la ciudad de Murcia no tenga atascos y no para articular el transporte. Esta no va a resolver por su falta de ambición los problemas de movilidad. Una cuestión que tiene más clara la ciudadanía que los políticos de turno. Pero es que si miramos a la capital son tantas cosas que se acumulan que se me hace difícil hacer una lista sin pasarme del número de palabras. Épico tiro en el pie fue el video del alcalde de Murcia para intentar desmontar el movimiento creado por el PP y sus asociaciones de comerciantes a las que no han sabido informar adecuadamente.

Pero si el PSOE está como está, lo de la izquierda de la izquierda es ahora mismo un desastre que nadie sabe cómo va a terminar. El ejemplo, la famosa enmienda para enfrentarse al PSOE salvando al PP que nadie entiende. Un juego de tronos en el que la lucha es a ver quién se queda, no quién construye y donde las alianzas se superponen dependiendo de los municipios sin que existe una dirección clara de dónde se quiere ir. Unos mimbres que tiran para atrás hasta al más pintado y en la que están perdiendo sus mejores hombres. Visto lo visto el PP no gana porque sea el mejor, sino por incomparecencia del adversario y no saben lo que me jode.