Una vuelta al turismo

Es la cuadragésimo primera edición de la vuelta ciclista a la Región de Murcia. La pandemia no perdona, todo los trastoca, nada ni nadie se escapa y la vuelta regional tuvo que ser cambiada de fecha. Las ediciones pasadas se disputaban en las primeras semanas de marzo. Sin embargo, esta vez será en mayo y terminará en Alcantarilla.

Por el asfalto de nuestra comunidad han corrido los mejores ciclistas del mundo. A todos les suenan: Induráin, Delgado, Amstrong, Pantani, Quintana.. Estos grandes ciclistas y otros tantos no solo han hecho acto de presencia, sino que han disputado con sus equipos la vuelta y en algún caso, como Pedro Delgado o Miguel Induráin, ganando la misma.

A pesar de que esta coincidía con un monstruo, la París – Niza, que era organizada por la misma empresa que el Tour de Francia, los ciclistas preferían venir a Murcia y lo hacían por el clima: en esta Región, no podemos negarlo, tenemos un clima privilegiado, unas rutas maravillosas y unos espacios dignos de ser enseñados, y por la comodidad que suponía para los ciclistas que todas las etapas salieran de la misma localidad y no tener que cambiar de hotel. Y sí, he dicho bien, etapas, no etapa, pues, como todos sabemos, es en lo que ha quedado la vuelta ciclista a Murcia. Todavía me acuerdo de cuando eran cinco y disfrutábamos del paso de los ciclistas por la Región. Un escaparate increíble para vendernos.

La crisis no perdona a nada ni a nadie. A pesar de los esfuerzos de Alfonso Guzmán que tuvo la idea contando con el apoyo de Andrés Hernández Ros de crear una vuelta que fuera escaparate de esta región, en una idea continuada por su hija, luego fallecida, y su hijo, que siguen luchando por una prueba deportiva internacional que debería ir a más.

La Vuelta a Murcia es un escaparate para el turismo que no ha tenido suficientes apoyos, ni de la Comunidad, ni tampoco de eso que de manera cursi ahora se hace llamar tejido empresarial. La vuelta fue y es una oportunidad que se debería recuperar para dotar de visibilidad a esta Región. La Comunidad Autónoma debería de poner toda la carne en el asador para lograr que la misma fuera retransmitida como hace años ocurría para todo el mundo cuando se podía ver en el canal internacional de TVE.

¿Ha pensado la Comunidad Autónoma, la Dirección General de Deportes, la Consejería de Turismo, que necesitamos un revulsivo, y que por poco dinero – cuatro duros – podríamos vender nuestra Región al turismo? O ya no nos interesa el turismo porque solo pensamos en el lobby de siempre, el agrario que tanto nos ha costado destruyendo la joya de nuestra corona, el Mar Menor.

En Murcia no estamos sobrados ni de eventos deportivos, ni de turismo, pero mucho hablar de marcas y poco cuidar las que ya teníamos consolidadas. Es hora de recuperar las cosas que funcionaron, sólo es necesario que quienes toman las decisiones y tienen el dinero quieran.