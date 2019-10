Novedades en el mercado electoral o cómo animar a Toshack

Las elecciones en España se caracterizan desde hace años por la llegada de nuevos partidos como principal elemento de interés mediático y de debate en campaña. En 2015 lo protagonizaron Podemos y Ciudadanos. En 2016 la coalición Unidas Podemos y su potencial sorpasso. Esta primavera lo nuevo fue Vox, y este otoño la última tendencia es Más País.

Como un mercado más en la era del consumismo de usar y tirar, las candidaturas novedosas despiertan el interés del cliente, siempre deseoso de probar un nuevo producto, aunque sea de marca blanca. ¿Nachos con sabor a guacamole que no son ni nachos ni guacamole? ¡Por probar que no quede!

La atracción de los medios por lo nuevo en una campaña bucle es lógica y también entre el electorado, en el que pesa, además del hastío por las no negociaciones de investidura, la desideologización generalizada y el poso de indignación del "no nos representan" del 15-M, que es un derivado del "que se vayan todos" argentino. Reacciones burdas de antipolítica que en algunos países han llevado al poder a cómicos, futbolistas, malos actores, personajes de reality como Trump y fascistas como Bolsonaro.

El fracaso de la legislatura nos hace empatizar con John Benjamin Toshack tras una derrota: "El lunes quieres cambiarlos a todos, el miércoles crees que se pueden salvar dos o tres, el viernes piensas que puedes recuperar a cinco o seis y el domingo juegan los mismos once cabrones de siempre". Así es el tránsito del cabreo absoluto a la resignación responsable por la que debemos transitar de aquí al 10-N.

Porque la política es el arte de lo posible cabalgando contradicciones. Para todos. También para nosotros como electores. Si no votamos dejamos que el resto decida por nosotros. Y ojo, atención spoilers, tras una investidura exitosa no se alcanza el nirvana social. Los ejecutivos gobiernan y los parlamentos legislan y puede que no te guste nada lo que hagan con tu voto si lo depositas con la única intención de que se forme cualquier gobierno. Suele ser más reconfortante votar por quien represente y defienda tus intereses.