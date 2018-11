Delincuentes que maltratan a personas y animales

La primera vez que yo escuché hablar del vínculo entre violencia interpersonal y maltrato animal recuerdo que fue el día 6 de junio del año 2012, en una conferencia que dio Nuria Querol sobre este tema en el colegio de abogados de Murcia. Estaba realmente emocionada porque en mi colegio de abogados se celebraba la I Jornada de Derecho Animal a la que asistieron como ponentes Leo Anselmi, Anna Mula y Nuria Querol, tres grandes defensores de los derechos de los animales.

Me quedé realmente sorprendida cuando oí hablar del vínculo, apenas daba crédito de que ese hecho fuera real porque, te voy a ser sincera, en ese momento recuerdo que no tenía ni idea de ese tema, ya que era la primera vez que escuchaba hablar de ese tema. Nuria Querol me explicó que la violencia interpersonal es la relación que existe entre la personas violentas, que maltratan a personas y también a animales, y que, además, muchos asesinos en serie, antes de cometer crímenes contra personas, habían torturado y maltratado cruelmente a animales ya desde niños. Por ello, el maltrato hacia los animales por parte de un niño o de una persona adulta es un indicador clave para poder determinar que se trata de una persona violenta, que puede ser violenta también con las personas.

Ese mismo día, decidí dedicarme solo al derecho animal -por entonces compaginaba mi despacho con otros temas- y me encantó todo lo que aprendí en esa jornada de derecho animal.

Poco después, desde el año 2012 hasta día de hoy, escuché en varios de los congresos de derecho animal en los que intervine como ponente hablar del vínculo entre el maltrato animal y el maltrato interpersonal. En uno de esos eventos formativos conocí a la psicóloga forense Lorena Manrique, quien me comentó también que existía un perfil psicológico de maltratador hacia los animales que también lo era hacia las personas, y que había estudios que demostraban el citado vínculo entre el maltrato animal y el maltrato interpersonal.

El tema del vínculo me dio que pensar y comencé a analizar todos los expedientes llevados a cabo en mi despacho por delito de maltrato animal y por delito de abandono. Mi sorpresa fue mayúscula cuando pude verificar que en 8 de cada 10 casos denunciados en mi despacho, por delito de maltrato animal, la persona denunciada tenía antecedentes penales por delitos violentos cometidos hacia las personas.

Algunas de estas personas tenían antecedentes por cometer robo con fuerza, agresiones a otras personas, amenazas a personas, agresiones o abusos sexuales, violencia de género. También, muchos de ellos, tenían denuncias administrativas por la comisión de infracciones administrativas y/o penales por maltratar animales.

Uno de los casos, de mi despacho, de los más impactantes que corroboran todo esto, es el de un señor que mató a hachazos a un burro, su historial de antecedentes penales es impresionante y sus vecinos viven atemorizados por este señor.

A partir del año 2014, pasé a la acción respecto a mi aprendizaje sobre el vínculo entre el maltrato animal y el maltrato interpersonal, por lo que comencé a incorporar una novedad en todas las denuncias por maltrato animal realizadas en mi despacho, como por ejemplo en la denuncia del caso de las patatas fritas.

Yo lo considero un pequeño secreto jurídico que enseño siempre a mis alumnos y compañeros abogados. Es el siguiente:

“Solicito al Juzgado que se averiguen todos los antecedentes penales y policiales del denunciado, en base al artículo 292 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debido al vínculo que existe entre el maltratador de animales y la persona que comete maltrato hacia las personas. Y, a efectos ilustrativos de la fiscalía y del juzgado, se adjuntan los siguientes artículos que evidencian el vínculo referido.

Este dato permite a los abogados, a la protectoras de animales y a cualquier que denuncie un caso de delito de maltrato animal y/o delito de abandono de un animal justificar por qué solicita al juez la adopción de medidas cautelares urgentes, como por ejemplo, una orden de alejamiento del presunto maltratador hacia el denunciante y/o las instalaciones del denunciante (si fuese una protectora de animales) y una medida cautelar para la inhabilitación de cualquier actividad relacionada con animales y prohibición de tenencia de animales, aparte del decomiso (rescate legal) de los animales que tenga bajo su posesión y/o propiedad la persona denunciada por delito de maltrato animal.

Este dato permite al juez acordar de forma motivada una “orden judicial” (medida cautelar urgente) en la que se prohíba al denunciado por delito de maltrato animal acercarse a X metros a la persona denunciante, a las instalaciones del denunciante y la inhabilitación para la profesión, ejercicio, comercio y tenencia de animales durante todo el tiempo que dure el procedimiento judicial por delito de maltrato animal contra el presunto maltratador.

Recuerda, si vas a denunciar un caso de maltrato animal, te aconsejo que incluyas mi secreto jurídico