El presidente de Murcia asume su derrota y tiende la mano a Cs y Vox

El presidente en funciones de la Región de Murcia, Fernando López Miras, analizó los resultados electorales en los que, por primera vez en casi tres décadas, los populares pierden su hegemonía por un puñado de votos en favor del PSOE. Desde el cuartel general instalado en el Hotel Siete Coronas de la capital murciana, el líder del PP asumió su derrota y felicitó a los socialistas por su triunfo, pero sin nombrarlos: "Por supuesto, felicitar al partido más votado que ha ganado las elecciones", dijo López Miras ante los medios de comunicación durante la madrugada.

El escrutinio de las elecciones autonómicas es, para el aspirante a reeditar el cargo de presidente, "un mensaje que nos dan los ciudadanos de la Región de Murcia y, desde hoy, nos ponemos a trabajar para no defraudar la confianza de aquellos que nos la han otorgado y para ganarnos la confianza de aquellos ciudadanos que hemos perdido. López Miras achacó el mal resultado electoral a la división del voto del centro-derecha: "Durante estos días de campaña no mentí. Pedí un voto útil, pedí un voto unido para que la izquierda no ganase, para tener un gobierno fuerte y sólido y para que el PSOE de Pedro Sánchez y la izquierda no llegasen a la Región de Murcia. No mentí y esto es lo que ha pasado", expresó el presidente.

Fernando López Miras también habló de pactos y mostró su predisposición a dialogar con Cs y Vox: "Hay una inmensa mayoría social que ha optado por el centro y por el centro-derecha. Espero que no se traicione esa confianza de esas personas que han confiado en los distintos partidos políticos", afirmó, al mismo tiempo que expresó su deseo de que "esa mayoría social se tiene que ver reflejada en el futuro gobierno de la Región de Murcia".