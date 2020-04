El PSOE acusa al SMS de discriminar a las mujeres embarazadas que están en la bolsa de trabajo

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Gloria Alarcón ha pedido al Servicio Murciano de Salud (SMS) no discrimine a las mujeres embarazadas en la bolsa de trabajo ya que "no puede ser un motivo de discriminación, el derecho que les ampara la protección del embarazo no puede saltarse otro derecho que es el del trabajo".

En este sentido, ha indicado que al Gobierno regional no se le puede "llenar la boca" diciendo que protege la natalidad y a las familias, y cuando se presenta un caso concreto, "pone a las mujeres en la tesitura de tener que elegir entre quedarse embarazadas o trabajar".

"No sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia y esta actitud hacia el embarazo hará que muchas mujeres sanitarias jóvenes no se queden embarazadas por temor a perder su puesto en la bolsa y sus posibilidades de trabajar", ha dicho.

Gloria Alarcón ha exigido al SMS que dé una respuesta contundente e igualitaria, y las personas que están inscritas en la bolsa de trabajo puedan optar al contrato que les corresponda, según su puntuación.

"Y en caso de que sea necesario por cuestiones de salud, exigimos que se les reubique o se les dé una baja laboral. El SMS no puede perjudicar o discriminar al personal sanitario vulnerable por sus características personales, estas personas deben optar al contrato que les correspondería en condiciones normales", ha concluido.