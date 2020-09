Un candidato en las primarias de Vox en Murcia denuncia "graves irregularidades" en favor del ganador: "Fue un David contra Goliat"

A los recursos para impugnar las primarias de Vox en Alicante y Baleares se ha sumado este viernes uno de los candidatos a presidir el partido de extrema derecha en la Región de Murcia. Alfonso Galdón, docente de profesión y expresidente del Foro de la Familia, ha denunciado "graves irregularidades confirmadas y contrastadas" que le han llevado a presentar un recurso para que Vox investigue la candidatura del exjugador de baloncesto de la UCAM José Ángel Antelo, nuevo líder del partido en la Región.

Los aspirantes tenían que reunir un mínimo de 173 avales y Antelo, quien presentó 650 para su candidatura, habría sido el único en conseguirlos para presentarse a las primarias previstas para el 24 de septiembre y que ya no se celebrarán.

"No ha habido igualdad para todos los candidatos, desde la gestora se han usado los censos electorales y se ha llamado a los afiliados para que fueran a votar", asegura Galdón. En las mesas informativas, se queja, "había solo carteles de Antelo, parece que los demás no existíamos". Junto a Antelo y Galdón también se presentaban a las primarias Pedro Fenol, concejal de Vox en San Pedro del Pinatar, y Julio Bueno, un afiliado del partido.

Galdón pone en duda no haber llegado al mínimo de avales. "Calculamos que teníamos más de 200; esas eran nuestras cuentas, si 48 horas antes de presentar la candidatura no hubiera tenido constancia de esos apoyos no me habría presentado". Cinco días después de cerrarse las votaciones, se lamenta, "seguimos sin conocer el número exacto de avales telemáticos que recibimos".

"Toda la estructura del partido estaba a su servicio, cosa que por estatuto está prohibida, tendrían que haber permanecido neutrales. Cuando se nombra gestora debe llevar al partido a las elecciones, pero ha hecho movimientos y nombramientos en los últimos meses, y son los mismos que había los que se han presentado a la candidatura a presidir Murcia", critica el expresidente del Foro de la Familia.

Denuncia "imparcialidad" en el proceso, al haber recibido Antelo el apoyo expreso de cargos públicos del partido: "El propio candidato oficialista aseguró que representaba al brazo armado de la dirección nacional de Vox". Declaraciones que realizó en la presentación de su candidatura, en la que dijo que estaban localizando a "topos" que querían atacar a Vox desde dentro. "Tanto la dirección nacional como la provincial estamos muy atentos a estos posibles topos que se quieren introducir en el partido. Una vez detectados, serán expulsados".

"Sangría" de afiliados

Galdón dice que desde el principio sabía que era una lucha de "David contra Goliat, porque Antelo tenía el apoyo de Santiago Abascal y Javier Ortega Smith", presidente y secretario general de Vox. Frente a ello, pone encima de la mesa la fuga de afiliados que se ha producido en la filial murciana de Vox recientemente, según afirma.

A finales de julio, recuerda, Antelo "se felicitaba por los 2.940 afiliados en la Región del partido", pero a fecha de 31 de agosto "solo quedan 1.700". Una "sangría" que relaciona directamente con "los derroteros" que ha tomado la formación, que se ha visto envuelta en los últimos meses en acusaciones de irregularidades en cobros de afiliaciones; colocaciones a dedo; la destitución completa de la dirección provincial; expulsión de tres de sus diputados autonómicos y acusaciones de encubrir un fraude electoral.

En @Vox_Murcia ya tenemos en la Región de Murcia 2.940 afiliados activos.

👉El 20% de ellos se afiliaron tras el nombramiento de la nueva gestora que tengo el honor de presidir.

Gracias a todos por vuestra confianza — José Ángel Antelo🇪🇸 (@antelini) 26 de julio de 2020

Fuentes del partido en la Región, aseguran en la línea de las tesis de Galdón, que el partido se ha asegurado de que salgan los candidatos oficialistas. "Ellos conocían las fechas y han tenido todo el tiempo del mundo para preparar a los suyos; cuando las candidaturas oficialistas ya estaban preparadas se dio un brevísimo plazo a todos los demás para conseguir los avales".

Galdón confía en el comité electoral dé la cara "y busquen una solución porque lo que planteamos no son posibilidades intangibles, o subjetivas, son cuestiones objetivas ante lo que dice la ley de procesos electorales; nos sentimos engañados y esperamos que se haga justicia". Y espera que la formación en la Región pueda regenerarse y apartarse de "determinadas prácticas". En los últimos meses, se lamenta, "todos aquellos que se han opuesto a alguna decisión han sido cesados, ha habido muchos concejales que se han tenido que pasar al grupo mixto, entre los que se cuentan las personas que que me han apoyado".