Ciudadanos retirará su propuesta de reforma de la Ley del Presidente si los informes jurídicos concluyen que no es retroactiva

Ciudadanos retirará su propuesta de reforma de la Ley del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno si los informes jurídicos concluyen que no es retroactiva. Así lo ha anunciado la portavoz autonómica de la formación, Ana Martínez Vidal, quien considera que “nuestra intención siempre ha sido realizar una modificación fiel a lo que desde 2017 hemos venido defendiendo y al acuerdo de gobernabilidad firmado con el partido conservador, y en ningún caso pondrá el contador a cero en 2023”.

Martínez Vidal ha aclarado que “en caso de que los servicios jurídicos de la Asamblea Regional determinen que la propuesta necesita ser modificada para asegurar que su aplicabilidad no presenta duda alguna al respecto de la retroactividad, Ciudadanos retirará la propuesta registrada y la volverá a presentar incorporando los cambios que sugieran los servicios jurídicos”.

La propuesta de Ciudadanos de reforma del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno para limitar a ocho años consecutivos de ejercicio del cargo tanto al presidente como a los consejeros se realizó sobre la base de que no es necesario fijar la retroactividad de la norma al no tratarse de un derecho fundamental. La provisión constitucional de irretroactividad solo aplica a normas restrictivas de derechos fundamentales, pero ser presidente o presentarse a la reelección no es un derecho fundamental, sino que se trata de una expectativa de derecho que podría hacerse realidad si un candidato consiguiera el apoyo mayoritario de la cámara tras las mismas, y no un derecho adquirido.

Además, de tratarse de un derecho fundamental, la elección del presidente debería regularse por ley orgánica -tal y como indica la Constitución-, cosa que no ocurre en la actualidad. Además, no hay efecto retroactivo porque la norma se aplica a situaciones futuras, la elegibilidad del presidente y al nombramiento de los consejeros se examina al momento de su elección o nombramiento.