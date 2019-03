Un dirigente de Vox en Murcia a una tuitera que los acusaba de autolanzarse huevos: "A ti te gusta más comértelos...pero por detras"

La polémica suscitada el pasado 8M por el lanzamiento de huevos a la sede de Vox en Murcia ha generado un debate en las redes sociales sobre si el altercado fue real o un montaje creado por la formación ultraderechista. El número de mensajes que originó este incidente provocó que durante unas horas en Twitter 'Vox-Murcia' fuese Trending Topic en España. En el fragor de la discusión, José Garre, coordinador de Vox en Torre Pacheco (Murcia), respondió a una tuitera que cuestionaba el ataque con huevos a la sede con el siguiente comentario: "Yo creo que a ti te gusta más comértelos...pero por detrás".

La respuesta del dirigente murciano de Vox despertó las críticas de algunos usuarios de esta red social, que la calificaron de "machista y grosero". Después de unas horas, José Garre decidió borrar el comentario y pidió disculpas: "Al parecer he ofendido, no era mi intención", al mismo tiempo que explicó que el mensaje "no tenía ninguna connotación sexual", publicó en su cuenta de Twitter.