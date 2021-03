Denuncian por cohecho a López Miras y a los tres diputados expulsados de Ciudadanos

La formación política Contrapoder, a través del abogado José Luis Mazón, ha presentado en el juzgado de guardia en Murcia una denuncia por presunto cohecho y corrupción contra el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y los tres diputados tránsfugas Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez por compra de voluntades, según ha adelantado el diario La Verdad. Mientras que Franco ha mantenido su cargo como vicepresidenta, Miguélez se ha incorporado al Ejecutivo como consejera de Empresa, Industria y Portavocía y Álvarez es el nuevo titular de Empleo, Investigación y Universidades.

La denuncia recoge una operación de compraventa: los diputados expulsados de Ciudadanos no retiraron el apoyo que dieron inicialmente con su firma a la moción de censura planteada por PSOE y Ciudadanos para desbancar al PP del Gobierno regional por consideraciones personales, sino al ser comprados con "una consejería en el Gobierno regional por cabeza". López Miras, en su doble condición de presidente de la Región y líder del PP, ha aprobado "el acuerdo de compra mediante cargos de consejeros".

Los nuevos consejeros y la vicepresidenta del Gobierno de Murcia habrían aceptado "un regalo", tanto en su condición de funcionarios por ser diputados de la Asamblea Regional, como de particulares "como miembros de formaciones políticas". "Sin regalo sería un 'tamayazo', pero con regalo ya es un cohecho de libro", recoge Mazón en la denuncia.

El juzgado de guardia asignará la denuncia al juzgado de instrucción correspondiente al perder los diputados regionales su aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia, según establece la recientemente aproabada reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia.

Los 'díscolos' de Vox no apoyan la moción

Los diputados díscolos de Vox en Murcia han decidido votar 'no' a la moción de censura de PSOE y Ciudadanos contra el Gobierno regional. Así lo ha confirmado el propio portavoz del grupo parlamentario de la formación Juan José Liarte, en una rueda de prensa a las puertas de la Asamblea Regional.

La decisión la han hecho pública tras más de dos horas de un bronco debate parlamentario de la moción, en el que socialistas y naranjas han defendido su moción. Si no se producen nuevos cambios, la iniciativa no prosperará al no alcanzar la mayoría absoluta (23 escaños) para que los apoyos de los díscolos era necesaria.