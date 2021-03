Los diputados de la Asamblea Regional de la Región de Murcia se movían nerviosos antes de la presentación de la moción de censura de PSOE y Ciudadanos para desbancar al PP del Gobierno durante la mañana del miércoles en el patio del edificio, donde se trasladaron los plenos de la Cámara hace un año a raíz de la COVID. El portavoz del PSOE, Diego Conesa, ha sido el encargado de defender la moción de censura en el primer turno de media hora, mientras que la candidata a la presidencia y coordinadora regional de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, ha cerrado el pleno con una intervención de 40 minutos en la que ha explicado los motivos para plantear la moción contra el Ejecutivo del que había formado parte -"No es fácil, pero es lo correcto"-, al tiempo que el nuevo programa de Gobierno.

PSOE y Ciudadanos defienden la moción de censura en Murcia: "El PP hace de la corrupción su forma de supervivencia"

Saber más

El socialista se ha mostrado especialmente duro con el Gobierno regional, y ha apuntalado en su discurso la corrupción en torno al Partido Popular, a los que ha culpado de la reputación "vapuleada" de la Comunidad. Conesa se ha referido al escándalo de las vacunaciones irregulares, el quebrantamiento del Pacto nacional Antitransfuguismo y también a "la compra del decoro y dignidad de los miembros del Consejo de Gobierno o de este parlamento".

"Chorizos, chorizos", ha increpado Conesa a los diputados del PP en la segunda intervención que ha realizado como portavoz de su grupo parlamentario para la cual contaban con diez minutos cada uno de los intervinientes. Los Gobiernos del PP, ha asegurado Conesa, "nos han dejado una herencia ruinosa y bochornosa durante 25 largos años, con récords en delitos ambientales y corrupción generalizada".

El líder socialista ha dedicado duras palabras a los tres tránsfugas de Ciudadanos, quienes dos días después de firmar la moción asumieron o mantuvieron cargos en el Gobierno del PP cambiando su intención de voto. "Escogieron el camino de la vergüenza faltando a su palabra, a su compromiso y cruzando todas las líneas rojas para pasar a convertirse en tres tránsfugas para toda la vida". También ha increpado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras: "No hay mayor corrupción política que intentar mantener el poder a cualquier precio. Hemos visto el mayor escándalo político en toda nuestra etapa democrática. Hemos visto la corrupción en streaming y en carne cruda".

El portavoz ha agradecido los votos a favor de Podemos a la moción, pese a que en principio no era necesario su apoyo. En el mismo sentido se ha dirigido a Juan José Molina y Ana Martínez Vidal, ambos diputados de Cs, por "aguantar la presión" tras la presentación de la moción.

Los tres diputados tránsfugas se levantan

Mientras que los tres diputados de Ciudadanos tránsfugas se levantaron de sus asientos al comenzar a hablar el portavoz naranja, Juan José Molina; en cambio, han permanecido en ellos ante la intervención final de la candidata a la presidencia, Ana Martínez Vidal. La nueva consejera de Empresa, Valle Miguélez, le ha señalado varias veces con el dedo, mientras a Martínez Vidal se le escapaba la risa nerviosa y le decía: "Sí, sí". "Tenemos tres personas en la Asamblea cuya firma no vale nada", ha espetado la coordinadora de Cs.

Martínez Vidal ha recordado el escándalo de las vacunas que se inyectaron fuera de protocolo unos 600 altos cargos y funcionarios del Servicio Murciano de Salud: "Es una obligación plantear una moción de censura contra un Gobierno que está sumido en prácticas irregulares que juegan con la vida de las personas". La coordinadora regional también ha señalado que Ciudadanos le dio al PP la "oportunidad de la regeneración", pero el "PP sólo sabe gobernar con mayorías absolutas". "Nunca taparemos delitos en la Región de Murcia. El rastro de la corrupción del PP es muy alargado: no se ve ni el principio ni el final", ha afirmado con rotundidad.

La coordinadora de Ciudadanos también ha apostado por una mejor gestión del dinero público: ha puesto sobre la mesa los 10.000 euros de deuda de la Región, ha recordado todos los indicadores socioeconómicos en los que Murcia se sitúa en los últimos puestos y ha recordado al Gobierno los puntos incumplidos en el pacto firmado en 2019, entre los que se encontraba una auditoría al Servicio Murciano de Salud. "¿En qué se han gastado los fondos del Gobierno central destinados a hacer frente a la COVID en la sanidad y la educación?", se preguntó.

Martínez Vidal ha defendido el nuevo programa de Gobierno con la vuelta a la presencialidad en las aulas, la "lucha contra la desigualdad, la pobreza y la brecha de género" y la "transición ecológica justa", se ha comprometido con "un plan de rescate" al sector de la hostelería y los autónomos, al tiempo que ha propuesto la eliminación de la bonificación de las tasas de juego, implantada el 18 de junio por el Gobierno regional. Asimismo, ha abogado por "no incrementar impuestos" y por la "lucha contra el fraude fiscal", también defender "la joya medioambiental del Mar Menor" y blindar el trasvase Tajo-Segura.

Molina, por su parte, ha tachado a los diputados tránsfugas de “personajillos que viven en las tinieblas y en las penumbras de los partidos” y ha asegurado que lo que han hecho ha sido “pisotear las ilusiones de los afiliados”. “Han escupido en la cara de miles de votantes que confiaron en nuestro partido para que cambiáramos la Región y en su nombre, les digo que son unos sinvergüenzas”, ha recriminado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea.

"Señora Martínez, no hay más tránsfuga que usted"

"Las instituciones están para salvar vidas, no sillas", así fue el comienzo de la intervención del presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras. El jefe del Ejecutivo de la Región ha señalado una y otra vez que el origen de la moción de censura se ha "urdido en lo más negro de las cloacas de Pedro Sánchez".

López Miras ha sacado pecho de la gestión realizada durante los dos últimos años, dada la "peor crisis sanitaria" de la Región y ha acusado a la candidata a la presidencia en la moción de censura y líder de Ciudadanos en la Región, Ana Martínez Vidal, de "dinamitar un pacto de Gobierno firmado" por una cuestión de "ego". "Señora Martínez, no hay persona más tránsfuga que usted", ha afirmado. "Usted representa un peligro y hay que estar en guardia permanente contra sus tejemanejes. Necesitaba un socio, y ha encontrado un político imputado por la corrupción", dijo en referencia a Conesa.

"Isabel Franco y yo firmamos un acuerdo de Gobierno por la libertad que hemos cumplido durante dos años en los que también hemos vivido la mayor catástrofe medioambiental en un siglo", ha afirmado López Miras en referencia a la DANA que asoló la Región, mientras que "Conesa y Martínez Vidal son los enemigos de los murcianos".

Antes de concluir López Miras ha agradecido la labor de los tres diputados 'díscolos' de Vox, cuyo apoyo necesitan porque los diputados populares, los tránsfugas de Ciudadanos y el diputado oficial de Vox suman 20 (16+3+1) y necesitan, de ese modo, el apoyo de estos tres parlamentarios que fueron expulsados del partido o al menos dos de ellos puesto que el cuarto diputado de Cs y presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, no tiene su voto decidido. "Somos la tercera autonomía de España con menor incidencia de la COVID. Eso es lo que le importa a los murcianos, no las artimañas entre Pedro Sánchez y algunos dirigentes de Ciudadanos", concluyó el jefe del Ejecutivo con un tono en general calmado.

"Somos daltónicos”

El portavoz del grupo parlamentario de Vox -y uno de los tres diputados expulsados del partido-, Juan José Liarte, se ha mantenido en su línea de los últimos días, sin desvelar cuál será el sentido final de su voto. Ha vuelto a apoyar públicamente a los tres tránsfugas de Ciudadanos, “porque creemos que su decisión ha estado motivada por sus principios y les defenderemos, de la misma manera que creemos que también así ha sido en el caso de los que han presentado la moción y, en la misma medida, los defenderemos”.

“Nos parece imprescindible la reunificación del centro derecha”, ha dicho Liarte en cuanto a la propuesta del PP de ensayar ese escenario en Murcia, “pero el PP debe entender que las palabras y las promesas ya no son suficientes”. El portavoz de Vox se ha preguntado si es de izquierdas eliminar las prebendas de la industria del juego en la Región, y ha señalado que a pesar de ser de pensamiento liberal, “allí donde colisione la empresa con la salud pública, nosotros tenemos un deber ineludible, que defenderemos con quienes estén dispuestos a luchar a nuestro lado, sin mirar el color. Somos daltónicos”.

En relación al aborto, ha concretado Liarte, “nos parece inmoral que nuestros gobiernos no adopten medidas para garantizar que ninguna mujer, española o extranjera, aborte solo porque la administración la abandona, porque no la protege debidamente en lo económico, lo sanitario, lo social”. Y, en ese sentido, “de lo que debemos asegurarnos es que la mujer que toma tan terrible solución no lo haga por ese abandono”, ha dicho el portavoz de Vox, que sin embargo ha evitado referirse a uno de los compromisos que consiguió arrancar al PP en los presupuestos de 2020, el veto parental.

El diputado díscolo de Vox se ha preguntado si “¿estamos obligados a pactar con el PP porque es de derechas, y no hacerlo con el PSOE porque es de izquierdas?; ¿tenemos que pensar que España está condenada para siempre al desencuentro y conformarnos viendo prosperar a los países de nuestro entorno?”. En el caso de que no sea posible esa reunificación del centro derecha en Murcia, ha dicho, “tendremos que seguir luchando por garantizar el máximo de medidas que conformaron nuestro pacto electoral, eso se llama alcanzar acuerdos, lo malo o lo bueno es que nunca dependen de una de las partes”.

"La gente, harta de experimentos"

Mientras que la mayor parte de los intervinientes han ofrecido explicaciones muy personales en sus discursos, la portavoz de Podemos en la Asamblea, en cambio, ha decidido hablarle directamente a su electorado. María Marín ha señalado que los auténticos gobernantes de la Región son los del “pelotazo inmobiliario, los de la agroindustria que ha contaminado el Mar Menor”. “Son los señores del juego, esos que por muy ricos que sean nunca tienen bastante, siempre necesitan más y ahora van a por los fondos europeos”. La diputada se ha referido también a los tres diputados tránsfugas de Ciudadanos: “Les han llamado de todo: sinvergüenzas, traidores, ratas, vendidos, soplones, chivatos, zaínos, desleales, felones, inmorales, deshonestos, pútridos, sanguijuelas; pero yo les entiendo”. Y ha dicho que han sido fieles, pero a aquellos que les pusieron en el cargo, “a esos que crearon Ciudadanos y quienes manejan San Esteban entre bambalinas, y no a un pacto de gobierno, ni a su partido”.

Marín le ha recordado a la vicepresidenta Isabel Franco su compromiso de acabar con 24 años del PP en la Comunidad de Murcia mientras hacía campaña electoral en 2019. “Mucha gente les votó porque les creyeron”. Y a Conesa le ha preguntado, “cómo no lo vio venir; cada vez que miran a la derecha meten en un lío a la Región de Murcia”.

Unidas Podemos, ha dicho, “va a seguir luchando codo con codo con los socialistas que quieran trabajar por construir la verdadera alternativa de izquierda; que la gente está harta ya de experimentos”.

“La normalidad democrática del PP es presentarse con tres tránsfugas”, ha señalado Marín, para quien la intención de los populares es “que siempre manden los mismos ad eternum aunque sea con un presidente que no ha ganado unas elecciones en su vida y a quien la ultraderecha se lo va a comer por los pies”.