Los tres díscolos de Vox votarán en contra de la moción de censura en Murcia y la condenan al fracaso

Los diputados díscolos de Vox en Murcia han decidido votar 'no' a la moción de censura de PSOE y Ciudadanos contra el gobierno regional. Así lo ha confirmado el propio portavoz del grupo parlamentario de la formación Juan José Liarte, en una rueda de prensa a las puertas de la Asamblea Regional.

La decisión la han hecho pública tras más de dos horas de un bronco debate parlamentario de la moción, en el que socialistas y naranjas han defendido su moción. Si no se producen nuevos cambio, la iniciativa no prosperará al no alcanzar la mayoría absoluta (23 escaños) para que los apoyos de los díscolos era necesaria.

"Las negociaciones estaban avanzadas, pero nos hemos decidido después de ver la presentación de la moción de censura" ha señalado Liarte en una rueda de prensa celebrada minutos después de saberse que votarían que no a la moción de censura.

Sobre su entrada en el Gobierno del PP, ha indicado que no tiene porque ser ahora mismo "puesto que las conversaciones han sido pragmáticas". El portavoz de Vox ha indicado que han pedido una "garantía" de que se cumplan los pacto de Gobierno, y ha enfatizado en el veto parental.

"Es ilusionante el proyecto que ha planteado López Miras de reunificación del centro derecha" ha defendido Liarte, como uno de los motivos que los ha llevado a pactar con los populares su no a la moción. A la actual legislatura murciana le restan aún dos años y desde el grupo de los díscolos de Vox no han cerrado cómo los enfocarán: "Tenemos un defecto o virtud y es que cuando decimos una cosa, la mantenemos hasta el final". Liarte ha señalado que para ellos el primer acuerdo es "garantizar la libertad de las familias para que tengan la última palabra sobre la educación de sus hijos, porque para nosotros es además simbólico".

Corrupción y tránsfugas en el debate parlamentario

El portavoz del PSOE, Diego Conesa, ha sido el encargado de defender la moción de censura en el primer turno de media hora, mientras que la candidata a la presidencia y coordinadora regional de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, ha cerrado el pleno con una intervención de 40 minutos en la que ha explicado los motivos para plantear la moción contra el Ejecutivo del que había formado parte –"No es fácil, pero es lo correcto"–, al tiempo que el nuevo programa de Gobierno.

"Chorizos, chorizos", ha increpado Conesa a los diputados del PP en la segunda intervención que ha realizado como portavoz de su grupo parlamentario para la cual contaban con diez minutos cada uno de los intervinientes. Los Gobiernos del PP, ha asegurado Conesa, "nos han dejado una herencia ruinosa y bochornosa durante 25 largos años, con récords en delitos ambientales y corrupción generalizada".

Mientras que los tres diputados de Ciudadanos tránsfugas se levantaron de sus asientos al comenzar a hablar el portavoz naranja, Juan José Molina; en cambio, han permanecido en ellos ante la intervención final de la candidata a la presidencia, Ana Martínez Vidal. La nueva consejera de Empresa, Valle Miguélez, le ha señalado varias veces con el dedo, mientras a Martínez Vidal se le escapaba la risa nerviosa y le decía: "Sí, sí". "Tenemos tres personas en la Asamblea cuya firma no vale nada", ha espetado la coordinadora de Cs.

Martínez Vidal ha recordado el escándalo de las vacunas que se inyectaron fuera de protocolo unos 600 altos cargos y funcionarios del Servicio Murciano de Salud: "Es una obligación plantear una moción de censura contra un Gobierno que está sumido en prácticas irregulares que juegan con la vida de las personas". La coordinadora regional también ha señalado que Ciudadanos le dio al PP la "oportunidad de la regeneración", pero el "PP sólo sabe gobernar con mayorías absolutas". "Nunca taparemos delitos en la Región de Murcia. El rastro de la corrupción del PP es muy alargado: no se ve ni el principio ni el final", ha afirmado con rotundidad.

Un plan "urdido en las cloacas"

"Las instituciones están para salvar vidas, no sillas", así fue el comienzo de la intervención del presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras. El jefe del Ejecutivo de la Región ha señalado una y otra vez que el origen de la moción de censura se ha "urdido en lo más negro de las cloacas de Pedro Sánchez".

López Miras ha sacado pecho de la gestión realizada durante los dos últimos años, dada la "peor crisis sanitaria" de la Región y ha acusado a la candidata a la presidencia en la moción de censura y líder de Ciudadanos en la Región, Ana Martínez Vidal, de "dinamitar un pacto de Gobierno firmado" por una cuestión de "ego". "Señora Martínez, no hay persona más tránsfuga que usted", ha afirmado. "Usted representa un peligro y hay que estar en guardia permanente contra sus tejemanejes. Necesitaba un socio, y ha encontrado un político imputado por la corrupción", dijo en referencia a Conesa.