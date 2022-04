Una encuesta y un centro de atención sin presupuesto: un año de actividad del Observatorio LGTBI de Murcia

Hace un año nace el Observatorio contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Región de Murcia, el día del Orgullo LGTBI y sin representantes del movimiento. “Isabel Franco fue diciendo que el pleno se había constituido sin los colectivos porque no quisimos ofrecer fechas alternativas”, critica Jesús Costa, presidente de No te prives, que ese día, como el resto de representantes de las asociaciones, tenían previsto destinarlo a actividades para el Orgullo. Un año después, con el Observatorio constituido, Costa observa que queda “mucho por hacer” pero que desde la Consejería de Igualdad “dan un paso hacia adelante y se piensan que ya han cumplido el expediente”.

En una reunión en noviembre del pasado año, el presidente de No te prives solicitó a la consejera de Igualdad que el Observatorio fuera un recurso para lanzar políticas LGTBI: “Que no fuese solo un observatorio en el que se expongan los datos, que con los datos se aporten soluciones”.

En la actualidad el Observatorio ha puesto en marcha dos proyectos: el primer Informe de Diagnóstico contra la discriminación en la Región de Murcia y el primer centro de atención LGTBI en la Región de Murcia. El estudio, realizado por el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, tiene como objetivo “conocer las opiniones, necesidades y situación en general de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, de sus familiares y redes de amistad para un mejor desarrollo de los mandatos legales y también para tener una herramienta para ofrecer una atención especializada a estas personas”. El presidente del Colectivo GALACTYCO, Alberto Alba, asegura estar a la espera del estudio para poder valorar las acciones del Observatorio, ya que hasta este momento “no se ha hecho nada”, una idea que suscribe Costa: “De momento de Observatorio tiene el nombre”.

“Con el tema del estudio nos llamaron, se están poniendo en contacto con las asociaciones para ver que estamos detectando, que necesidades vemos. A nivel educativo falta mucho por hacer y no solo dentro de las aulas”, denuncia Alba.

“Desde las asociaciones solo podemos dar una charla una vez al año, pero no podemos hacer más”, lamenta Costa, que denuncia que ahora los menores vienen “con discursos aprendidos”. “Ha cambiado la actitud, antes venían con ignorancia u odio propios de su edad. Pero ahora te vienen adoctrinados: que los trans no existen, que el Colectivo se aprovecha de chiringuitos, etc. Un lenguaje que no es propio de su edad”.

“Le dijimos a Isabel Franco que tenía un problema con la consejera de Educación y con Vox”, incide Costa. “Necesitamos que como consejera de Igualdad y presidenta del Observatorio tenga una postura dura y crítica con cualquier discurso o argumento que fuera en contra del Colectivo”, exige el presidente de No te prives, y reclama que si Franco no toma acciones que prueban su compromiso con el Colectivo “más le vale quitarse las siglas”. En esta línea, Alba recuerda que durante la selección de los miembro del Observatorio “llegaron incluso a intentar meter a la UCAM, que al parecer ni lo había solicitado”. El colectivo No te prives interpuso una demanda contra José Luis Mendoza, presidente de la universidad católica UCAM en 2016, porque dijo en una apertura de curso que el matrimonio igualitario es una aberración ante los ojos de Dios.

Voluntad política “cogida con pinzas”

Para el segundo proyecto puesto en marcha por el Observatorio, el primer centro de atención LGTBI en la Región de Murcia está aún por determinar el tipo de atención y la metodología de intervención que se va a ofrecer. Para Alba, lo ideal sería un planteamiento similar a los Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI), que ofrecen atención integral y gratuita desde diferentes enfoques profesionales -psicológico, social y jurídico- pero adaptados al Colectivo. Desde la Consejería aseguran que la intención es que el proyecto disponga de un equipo multidisciplinar que pueda atender a las demandas que presenten las personas LGTBI de una manera transversal, que abarque las distintas facetas y etapas de la vida, buscando soluciones globales y específicas a las problemas y retos diarios, “sobre todo cuando se dan situaciones discriminatorias en los distintos ámbitos de la sociedad o se encuentra un rechazo, individual o social, para reconocer la diversidad afectiva y sexual de las personas por desconocimiento”.

El proyecto está a la espera de la concesión de la subvención nominativa de 50.000 euros al Ayuntamiento de Cartagena prevista en los presupuestos de la Comunidad Autónoma murciana para el año 2022. “Tenemos que tener en cuenta que el presupuesto es muy bajo. La partida económica depende de una voluntad política, y ahora mismo está cogida con pinzas. Recordemos que el observatorio es algo que aparecía en la Ley de Igualdad del año 2016 pero que hasta el año pasado no se había hecho. Si no se pone presupuesto para defender los derechos humanos, apaga y vámonos”, advierte Alba.