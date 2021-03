Fernando López Miras: "Éste es el momento de salvar vidas, no de un intercambio de sillones por ambición personal"

"Anoche me enteré del movimiento de los concejales de Ciudadanos para plantear la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, pero creí que este partido sería responsable y no se dedicaría hacer a un intercambio de sillones en un momento en el que lo importante es salvar vidas. Éste no es el momento", ha subrayado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en su comparecencia a las 14.30h en el Palacio de San Esteban de la capital tras la moción de censura registrada la mañana del miércoles por Ciudadanos y PSOE en la Asamblea Regional.

"He firmado el cese de los consejeros del Gobierno regional que pertreñaron este atraco", ha señalado el todavía jefe del Ejecutivo murciano en referencia a los cuatro consejeros naranjas del Gobierno de coalición, entre ellos la portavoz y futura candidata a la presidencia, Ana Martínez Vidal, y la vicepresidenta, Isabel Franco.

"Asistimos a un acto de traición, no conmigo, sino con el millón y medio de murcianos frente a los que firmamos un pacto de gobierno para cuatro años que solo se rompe con un fin: satisfacer una ambición personal", ha apuntado López Miras en referencia a su antigua portavoz y consejera de Empresa. "Este presidente ha trabajado por la estabilidad del Gobierno alejado del ruido, mientras otros solo han buscado titulares, sillón y escándalos", ha añadido.

López Miras también ha recordado que "la integridad y la decencia va con las personas, no con las instituciones" y ha afirmado que seguirá ejerciendo como presidente de la Región hasta que así lo determine el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). "Continuaré con el compromiso que he adquirido con todos y para todos".

El todavía jefe del Ejecutivo murciano también se ha lamentado de que para "satisfacer un interés personal" Ciudadanos haya permitido que "socialistas y comunistas que pactan con Bildu y los independentistas asalten el gobierno y traicionen la voluntad de los murcianos".

El PSOE y Ciudadanos han presentado el miércoles por la mañana en la Asamblea Regional de Murcia la moción de censura para quitar del Gobierno al Partido Popular tanto en la Comunidad como en la capital. Ambas agrupaciones suman 23 escaños en la Asamblea Regional, el mínimo necesario para formar mayoría absoluta, por lo que la moción saldría adelante. Los socialistas se quedarían con la alcaldía de Murcia, mientras que la presidencia de la Región recaería sobre Cs y su actual líder, Ana Martínez Vidal.

"Incesantes trabas"

Durante la comparecencia en la mañana del miércoles la coordinadora de Ciudadanos de la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, ha señalado como los motivos principales para adoptar esta decisión política las "incesantes trabas" que han encontrado en el tiempo que han gobernado en coalición, y por la querella del PP regional contra Gómez al haber denunciado por corrupción a su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Murcia, también coaligado con los populares.

"Hemos intentado resolver estas diferencias en el seno de la coalición pero lo que hay ahora ya es pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones" ha señalado Vidal, que circunscribe la propuesta de cambio de gobierno regional y local solo a Murcia. Vidal se ha postulado como candidata a la presidencia pero no han iniciado las conversaciones de reparto de competencias: "La noche fue muy larga y lo importante era llegar a este acuerdo".