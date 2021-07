Jordi Arce, secretario de Organización del PSRM: "Aquí hay muchos intereses económicos que no permiten que cambie el PP porque les va muy bien"

Jordi Arce (Calasparra, 1987) afronta con tranquilidad un otoño candente para el Partido Socialista. El secretario de Organización del PSOE de la Región (PSRM) está ocupado con la elección de los delegados de Murcia que asistirán al Congreso Federal del partido los días 15, 16 y 17 de octubre en Valencia en el que Pedro Sánchez se presentará a la reelección como secretario general, al igual que lo hará Diego Conesa en el Congreso Regional previsto para principios de diciembre. El PSRM cuenta con 62 agrupaciones en la Región y alrededor de 5.500 militantes.

Arce, quien va y viene todos los días desde su casa en Calasparra a la sede del PSRM en la calle Princesa en Murcia, no aclara si se ve en la Ejecutiva regional a partir de 2022 -"es una decisión tanto personal como del secretario general"-, aunque reconoce que la política desgasta mucho. "Si miras la diferencia entre las fotos de un político que está en primera línea cuando entra y cuando sale de la política es desolador", señala. "Me queda en la política menos tiempo del que llevo. No me imagino este nivel de estrés teniendo hijos", afirma este calasparreño que empezó siendo concejal en su pueblo con 23 años.

¿Cómo afronta la organización del próximo Congreso Regional del PSRM?

Si una persona quiere liderar un partido cuanto más fuerte esté más fácil lo tendrá. Quien llegue en diciembre se encontrará un partido mejor orgánica, institucional y económicamente. Tenemos más diputados que nunca, hemos conseguido ganar unas elecciones y se ha puesto de relieve cuál es la situación de la Región de Murcia después de la moción de censura. Económicamente, el partido está más saneado y, orgánicamente, todas las agrupaciones están fuertes. La situación respecto a octubre de 2017, cuando nosotros entramos, es infinitamente mejor.

La lectura que se ha hecho de la crisis de Gobierno con la entrada y salida de siete ministros en el Gobierno nacional es que Pedro Sánchez quiere recoser al PSOE.

La presión que han sufrido los ministros estos dos últimos años por la pandemia y el desgaste personal ha sido brutal. Creo que Pedro Sánchez ha sido muy inteligente al buscar ese espacio municipalista porque solo hay que mirar a los Ayuntamientos que están absolutamente abandonados. Viene mucho dinero del Gobierno de España al Gobierno regional y no se materializa. No lo vemos en los Ayuntamientos ni en los servicios.

¿Cómo ve el inicio del nuevo curso educativo?

Seguimos a la cola y, por mucho que nos duela, vamos a seguir ahí. Somos la única comunidad autónoma donde se ha quitado un día lectivo a los niños y a las niñas y, también, donde tenemos más analfabetos. Eso supone un problema de riqueza para la Región. Si no tenemos una educación fuerte y los talentos que tenemos se van a otros países, la comunidad autónoma se está quedando en una situación complicada. La única salida que tendremos serán trabajos todavía más precarios. Y veo difícil que con este Gobierno esa deriva cambie cuando es más importante tener casas de apuestas que fortalecer la educación. Cuando ves los índices, tenemos los sueldos y las pensiones más bajas de toda España.

¿Cómo se encuentra de ánimo el PSRM tras el fracaso de la moción de censura a nivel regional? ¿Se ha visto afectado el liderazgo de Diego Conesa? ¿O el del delegado del Gobierno, José Vélez, y el suyo propio, ya que ambos estuvieron en las negociaciones de la misma?

La moción no prosperó, pero no lo podemos ver cómo un fracaso si no entendemos por qué no prosperó. No lo hizo porque el PP no solo compró a tres diputados de Ciudadanos, sino que terminaron siendo ocho si tenemos en cuenta a quien estaba en la lista de Cs para entrar en la Asamblea Regional.

Si el PSOE hubiera entrado en el Gobierno muchos chiringuitos e intereses económicos de cuatro se hubieran visto perjudicados. Nosotros ya advertimos en la primera reunión que mantuvimos con Ciudadanos que no nos fiábamos de que la moción saliera adelante porque el PP no se podía permitir perder el poder. Igual que lo intentaron en el Ayuntamiento de Murcia, pero no les salió. Sabíamos que iba a ser muy complicado, por eso se llevó con absoluto secretismo hasta que se presentó. Sabemos el sitio donde jugamos. El PSOE no juega con las mismas reglas que el PP, lo tenemos claro.

¿A qué se refiere con eso?

Aquí hay muchos intereses económicos que no permiten que cambie el PP porque con el PP les va muy bien. Hemos visto una noticia publicada por el diario digital Infolibre que dice que se ha dado mucho dinero a la 7 Televisión fuera de contrato. También tenemos a lobbies como es el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS) que parece que dictan quiénes son los buenos y los malos. Hemos estado 11 meses sin agua con el PP y no se les escuchaba. Cuando entra Rajoy se quitan las pancartas de ‘Agua para todos’.

Por otro lado, muchas veces leo la prensa y pienso que parece que esté gobernando el PSOE en la Región porque se le ataca más que al PP y eso que hemos visto escándalos bestiales. El último cómo López Miras le pedía el favor Egea a López Miras para que operaran rápido a un familiar. Apenas he escuchado en ningún medio nada sobre eso, pero una denuncia a Diego Conesa por si tramitó o no una multa de tráfico ha salido 20 veces.

¿Se sienten demonizados por los medios de comunicación de la Región?

Cualquiera que lea la prensa habitualmente ve que hay un trato diferente al PSOE. Hubo seis días en los que se habló de Diego Conesa maravillas hasta que se dieron cuenta de que no iba a gobernar. Y ahí está la hemeroteca para comprobarlo. Yo también he sufrido ataques. Ves cómo se pasan los plazos para Pedro Antonio Sánchez y a cosas insignificantes le dan un contenido que parece que hubieras robado el Banco de España.

¿Se refiere a su imputación por el presunto sobresueldo de Calasparra?

Lo del sobresueldo de Calasparra es algo que se ha juzgado tantas veces, pero sigue porque hay interés de que ciertas personas del PSOE sigan con esa etiqueta. A nosotros en Calasparra nos han puesto 80 denuncias . Pero eso es anecdótico y no hay nada más que ver los resultados en Calasparra que cada vez son mejores. El ejemplo de la denuncia de la multa de Diego Conesa es brutal: a cosas ridículas como esa se le da mucho bombo. Vivimos en una sociedad que no para de trabajar, sin tiempo para leer las noticias más allá de los titulares. A nadie se le escapa que Diego Conesa ha puesto en apuros al PP y al Gobierno regional en dos ocasiones y no pueden permitir que haya una tercera. El acoso y derribo cada vez va a ir a más, lo tengo claro.

Por mucho que la prensa obvie algunas cosas y ponga el foco en otras para despistar, al final eso va calando. Cuba es una dictadura, pero a nosotros nos preocupa más que en la Región haya niños que no puedan hacer más de una comida al día. Muchos medios de comunicación dependen del dinero público y, claro, no van a atacar la mano que les da de comer. Esté quién esté en el Gobierno eso debería cambiar. El Mar Menor tampoco se pone verde de un día para otro, pero a veces parece que la culpa la tiene Pedro Sánchez. El Mar Menor es una joya y el PP nos la ha robado para que cuatro terratenientes de la agricultura hagan y deshagan a su antojo.

Se ha criticado que el PSRM no hecho el suficiente esfuerzo por integrar a personas destacadas como es el caso de las exalcaldesas de Cartagena y Molina de Segura, Ana Belén Castejón y Esther Clavero, y el antiguo diputado regional Emilio Ivars.

Ana Belén Castejón pactó en 2015 con Pepe López para echar al PP y en 2019 pacta con el PP para que no entre Pepe López. Entonces la imagen que se da es que pactas contigo misma para poder ser alcaldesa. Además, a Castejón la expulsa el partido a nivel federal. Se saltó todas las normas: si hubiera hecho una consulta para llegar a ese acuerdo con el PP y hubiera sido aceptado por la militancia no habría pasado nada.

En el caso de Emilio todavía no se ha resuelto el expediente. Cuando se filtra un audio del comité regional te da que pensar. Creo que Emilio ha dicho cosas que han perjudicado al partido y tenemos pruebas. El comité federal decidirá al respecto y entonces no tendré problemas en hablar con más detalle.

El caso de Clavero es diferente. Nosotros la hemos apoyado siempre y creo que ha sido una grandísima alcaldesa de Molina. Cometió un error, que fue vacunarse antes de tiempo. Parto de la base de que no se tiene que expulsar a Esther del partido porque ya ha dimitido como alcaldesa. Entiendo que fue una equivocación inducida por otra persona, pero cuando uno se equivoca tiene que asumir las consecuencias. A nivel federal se decidió que todos los cargos públicos del PSOE que se hubieran vacunado fuera de protocolo se les suspendía cautelarmente de militancia.