La Ley de Endometriosis promovida por afectadas y Podemos encalla en la Asamblea con el voto en contra de PP, Cs y Vox

Los votos en contra del Partido Popular, Ciudadanos y Vox han impedido que salga adelante una iniciativa que podría ayudar a 35.000 mujeres en la Región de Murcia. La proposición de Ley de Visibilidad, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Endometriosis que esta mañana defendía la portavoz de Podemos en la Asamblea, María Marín, se ha quedado a las puertas de ser admitida a trámite con 19 votos a favor de Podemos y PSOE y 23 en contra de PP, Ciudadanos y Vox. “Sabíamos que era difícil que una ley pionera como ésta saliera adelante en la peor legislatura y con el peor Gobierno regional de nuestra historia”, ha reconocido la diputada, que en declaraciones previas al inicio del Pleno advertía lo “difícil” que le iba a resultar a estos partidos oponerse a una regulación para la que “no pueden encontrar ninguna excusa o matiz ideológico”.

En ese sentido, Marín ha recordado tanto a PP como a Vox que sus formaciones ya se comprometieron a tramitar o apoyaron iniciativas similares en zonas como Galicia, Córdoba e incluso Cartagena. La portavoz morada no comprende este rechazo repentino cuando “por fin podemos convertir en ley esas medidas”. Además, ha vuelto a aludir a Vox para cuestionar el voto de quienes en marzo “traían una moción que pedía medidas que incentiven la natalidad” pero hoy no apoyan la Ley de Endometriosis, siendo esta “la mayor causa de infertilidad” y afectando a “una de cada diez mujeres”. “En un país con la segunda tasa de natalidad más baja de toda Europa no podemos permitirnos esto”.

Desde la tribuna ha agradecido “la labor incansable de profesionales médicos e investigadores” y a quienes se están “dejando la piel en La Arrixaca, en el Reina Sofía o en el Santa Lucía de Cartagena” para ayudar a quienes padecen los efectos más comunes de la enfermedad: dolores, lesiones, nódulos, adherencias e incluso quistes en los ovarios por la implantación y crecimiento del tejido endometrial fuera del útero. La diputada ha valorado el trabajo de colectivos como la Asociación Endomás y las investigaciones desarrolladas por la Universidad de Murcia o el IMIB (Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria), que en marzo tuvo que recurrir a donaciones para recaudar 20.000 euros y sufragar un nuevo estudio de endometriosis. Ante estos casos recuerda que “el principal motor de investigación debe ser la financiación pública” y no sólo las “iniciativas loables”.

“Tenemos excelentes profesionales médicos y excelentes investigadores: sólo nos falta ajustar todas las piezas”, ha solicitado, con vistas a una “mayor implicación de la administración regional”. La propuesta presentada por Podemos contemplaba medidas como la creación de un registro único de pacientes, el impulso de la investigación desde el IMIB y la formación específica en endometriosis para sanitarios, así como la difusión del problema entre la ciudadanía, contribuyendo a una mayor concienciación. Marín ha recordado a los diputados del PP, Ciudadanos y Vox que han tumbado la iniciativa que esta “sigue en curso en otras autonomías que han mostrado interés” y también a nivel estatal, trasladando “la voz de las afectadas al Ministerio de Igualdad para marcar agenda”. “Les guste o no, la endometriosis será ley muy pronto”, sentenciaba, con una advertencia: “Las afectadas por la endometriosis sufren de muchas dolencias, pero la memoria la tienen intacta”.