Podemos llama a los Grupos Parlamentarios a sumarse a la propuesta de ley de endometriosis

La Ley de Visibilización, Diagnóstico y Tratamiento de la Endometriosis, planteada por los colectivos de afectadas y presentada en la Asamblea Regional por Podemos, llega a la cámara autonómica para la votación de su toma en consideración. Si no se producen giros de guion inesperados, la propuesta de norma para mejorar la atención y la investigación sobre esta dolencia será rechazada con el voto negativo de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. La portavoz regional de Podemos, María Marín, ha exigido antes del pleno a estas formaciones que reflexionen y tengan en cuenta que no se trata de una ley ideológica, ni siquiera de una ley de Podemos, sino de una propuesta que nace de las propias afectadas y de los profesionales que tratan esta enfermedad. Una ley que, tal y como insiste Marín, es de las 35.000 mujeres que sufren endometriosis en la Región de Murcia, “una dolencia que acarrea serias dificultades para trabajar y que en ocasiones impide incluso tener hijos biológicos”.

Para la portavoz de Podemos, la importancia de esta ley radica en que no se trata de una enfermedad cualquiera, dado que es la primera enfermedad ginecológica que afecta a las mujeres en nuestro país, constituyendo un verdadero problema familiar y social. La diputada ha señalado que el rechazo de esta ley por parte de los partidos de la derecha de la cámara supone “una enorme contradicción” ante la supuesta defensa que estas formaciones hacen sobre la natalidad. Marín ha criticado que “los mismos que quieren obligar a parir a las mujeres que no quieren, se empeñan en no tratar a las mujeres que quieren, pero no pueden por motivos médicos”. Además, tal y como ha indicado la diputada de Podemos, “estos tres partidos han presentado en parlamentos y ayuntamientos de otros territorios del país mociones e iniciativas semejantes”. “Se trata de un problema de salud pública, un problema social, cultural y de concienciación de la sociedad sobre una enfermedad que prácticamente nadie conoce, a pesar de ser la más frecuente en mujeres en edad fértil”, ha apuntado Marín, quien ha insistido en que “nadie entenderá que las tres derechas no saquen adelante esta propuesta”.

Por su parte, la secretaria regional de Derechos Sociales, Elvira Medina, ha detallado que la aprobación de esta ley supondría la creación de una unidad multidisciplinar en los principales hospitales de la región, atendiendo una patología que “no sólo tiene implicaciones a nivel ginecológico, sino que tiene relevancia a nivel digestivo, urinario, de fertilidad o psicológico”. Además, sacar adelante esta nueva norma, se traduciría en “una mayor inversión en investigación y en más visibilización, puesto que es una enfermedad muy poco conocida”. Por último, ha destacado que la ley sería un apoyo “a los propios profesionales, tanto los ginecólogos como otros especialistas”, y a “investigadores que llevan años luchando para encontrar un remedio a esta enfermedad, pero que tienen recursos insuficientes, creando una dotación económica para ayudar los estudios sobre esta dolencia”.