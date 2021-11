Lourdes Retuerto (Bilbao, 1971) apura hasta estos días hasta el último AVE en dirección Madrid-Albacete, donde después se dirige en coche hasta Cartagena, y viceversa. Combina su labor como senadora autonómica socialista y candidata a la secretaría general del Partido Socialista en la Región de Murcia (PSRM), cuyas primarias se dirimen el sábado 20 de noviembre frente a la otra candidatura del actual delegado del Gobierno, Pepe Vélez.

A pesar de que ha formado parte de la actual Ejecutiva liderada por Diego Conesa, Retuerto considera que al PSRM le "ha faltado músculo en la calle para ser un referente en la red social, los colectivos, los sindicatos y las asociaciones".

Su candidatura presentó 216 avales frente a los 2.944 de Pepe Vélez.

En primer lugar, nosotros no fuimos pidiendo avales a nadie. Íbamos a las agrupaciones y los compañeros libremente nos los iban dando. Teníamos bastantes más, pero entendimos que las recomendaciones del partido eran que había un mínimo y un máximo, de modo que entregamos el máximo de avales que se recomienda entregar.

En el debate que mantuvo con Pepe Vélez se percibió tensión cuando usted abogó por un PSRM más imbricado en la sociedad.

Él quiso a llevar el debate a una cuestión personal, pero se trataba de presentar los proyectos: ver los puntos en común y las divergencias. Siempre lo he dicho cada vez que me lo han preguntado, en la Ejecutiva hemos trabajado las secretarías, pero creo que ha faltado músculo en la calle para ser un referente en la red social, los colectivos, los sindicatos y las asociaciones.

La Covid-19 ha paralizado muchas cosas.

La Covid nos ha frenado un poco a todos los partidos, pero la sociedad ha seguido avanzando y nosotros tenemos que seguir avanzando con ella. Nos falta introducirnos más en el tejido asociativo de la Región de Murcia. Con los sindicatos tenemos que encontrarnos de una manera política y de denuncia y acompañarlos en sus reivindicaciones. No pensamos que lo de atrás se ha hecho mal, sino que hay que avanzar.

¿Qué opina de los resultados recientes del barómetro de otoño del CEMOP, en los que le vuelven a dar 14 diputados al PSRM frente a los 17 que tienen actualmente en la Asamblea Regional?

No considero que sean buenos para el partido. Nos dicen que estamos un poco estancados. El Mar Menor lo tenemos que coger como una bandera: somos un partido feminista y un partido ecologista. El medio ambiente lleva 26 años olvidado por sucesivos gobiernos del PP en la Región de Murcia. No les ha importado el medio ambiente, el Mar Menor ni la Bahía de Portmán. El medio ambiente es el paradigma de lo que aquí no se ha podido hacer peor y hay que defender nuestro patrimonio y nuestra identidad como Región.

Otro escollo que hubo en el debate entre usted y Pepe Vélez fue la secretaría del militante. ¿Por qué es un tema tan polémico?

Nosotros hemos hecho muchas propuestas, mientras que al compañero Vélez no le he escuchado ninguna. En general, el partido tiene que abrirse a la sociedad y centrarnos en cuestiones clave como el municipalismo, el feminismo, dar un impulso importante a la juventud y que tenga representación en los órganos del partido y que también tengan visibilidad. Parece que a lo mejor escuece porque es una propuesta. Avanzar en la representación de la militancia supone que tengan una voz y una representación dentro del órgano principal del partido.

¿El PSRM está unido o sigue arrastrando la división de la ajustada victoria de Diego Conesa y Francisco Lucas frente a María González Veracruz en las últimas primarias?

Es un partido que está unido, pero le falta más solidaridad y más acercamiento entre todos los compañeros y compañeras piensen lo que piensen porque entendemos que hay diferentes sensibilidades dentro del partido y el paraguas del PSOE debe abarcar todas las sensibilidades. Ese crecimiento tiene que ir de abajo a arriba. Nosotros queremos ser un modelo del siglo XXI. Seguimos sin ser referentes de la Región de Murcia.

¿Cómo entiende el municipalismo, sobre todo en una Región en la que más de la mitad de los alcaldes y alcaldesas pertenecen al PSRM?

Apoyamos el municipalismo, pero no de manera transversal, sino como la columna vertebral del Partido Socialista. Que nuestros alcaldes y alcaldesas nos tienen que enseñar cómo ganan en sus territorios y cómo aplican políticas socialistas porque hay que ganar para poder hacerlo. Queremos llevar también la comarcalidad, es decir que las agrupaciones de un mismo territorio trabajen juntos por sectores en aquello que tienen en común.

¿Cómo entiende el feminismo dentro del PSRM?

Impulsamos que dentro del partido las mujeres demos un paso valiente y sin complejos para tener capacidad para la toma de decisiones. No queremos ser esa foto cremallera, queremos tener presencia en la dirección del partido para tener capacidad de decisión. Lo hemos visto en el Gobierno de Pedro Sánchez con más del 60% de su Ejecutiva ocupada por mujeres. El feminismo es la fuerza transformadora de este siglo y en algunos sitios le falta recorrido.

¿Cómo se percibe desde el Senado el incremento de la tensión y la polarización política?

Existe esto porque el PP considera que no debemos estar en el Gobierno y lo están diciendo constantemente. De hecho, hablan del sanchismo, no les sale decir el presidente Pedro Sánchez. No reconocen al presidente del Gobierno. Quieren deslegitimar las instituciones. También lo han hecho en la Región de Murcia, donde han adulterado la democracia. Eso es una grave lesión a las instituciones. Falta nivel político por parte de dirigentes del PP.

¿Cómo se consigue cambiar el peso de la balanza conservadora que siempre ha conseguido sistemáticamente un 60% en el resultado de las elecciones autonómicas?

Necesitamos hacer una oposición fuerte en la Asamblea Regional y tener respaldo en las agrupaciones, en las casas del pueblo para que la militancia se active. Tiene que ser de abajo a arriba. Tampoco estamos contando lo suficiente las políticas de Pedro Sánchez que sí ayudan a los ciudadanos de la Región.

Hay que hacer una radiografía de la Región de Murcia y no solo del medio ambiente. Nosotros tenemos medio millón de personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social y eso es un fracaso de Región. Hay analfabetismo digital y la gente se va a quedar descolgada. Se pueden utilizar las agrupaciones y las casas del pueblo para ayudarles, como hicimos con el Ingreso Mínimo Vital y dar a conocer las ayudas de la Comunidad Autónoma y del Gobierno de España. Tenemos que hacer lo de siempre: luchar por las desigualdades, pero adaptándolo al siglo XXI.