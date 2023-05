María Marín, candidata de Podemos en la Región de Murcia: “El PSOE tiene que dejar de dar la mano a la derecha, nos necesitamos”

María Marín (Cartagena, 1968) es veterinaria, especialista en Ciencias Sociosanitarias, Higiene y Salud Pública; diputada portavoz de Podemos en la Región de Murcia y su candidata a presidir el Gobierno de San Esteban la próxima legislatura. Es lunes a media mañana, y Marín hace un alto en su ajetreada agenda de campaña para encontrarse con elDiario.es Región de Murcia en una céntrica cafetería de la capital murciana. El fin de semana ha sido “completo”, con la visita de Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, y Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. “Hay que seguir trabajando duro estos días, este es el último sprint”, suspira la política murciana con una amplia sonrisa.

Ha dicho que quiere ser la primera mujer que gana unas elecciones en la Región de Murcia, ¿cómo de factible ve que se cumpla esa aspiración? Tal y como ha admitido Pablo Echenique, la Región es una de las comunidades más difíciles para la izquierda

Estamos en una región donde durante 28 años ha gobernado el PP y se han generado muchas redes clientelares, a lo que se suma el desánimo de la gente que piensa que es imposible cambiar nada. Pero estamos cansadas de decir que claro que se puede, solo hay que mirar al Gobierno de la Nación. Hemos hecho cosas que todo el mundo decía que no eran posibles como subir el salario mínimo interprofesional por encima de los mil euros o instaurar el ingreso mínimo vital, que en esta región reciben más de 40.000 personas. Al principio la gente no nos conocía pero ahora tenemos 9 años de vida y la experiencia de gobernar en la Nación y en muchas comunidades autónomas. ¿Por qué no puede ser el Gobierno de la Región de Murcia el siguiente?

Han encabezado las principales candidaturas con mujeres, ¿cómo cree que cambiaría la situación tener a figuras femeninas al frente de las administraciones públicas?

A ver, no todo es poner a mujeres al frente de candidaturas, ese gesto tiene que venir de la mano de políticas feministas. Porque ahí está la señora (Isabel) Ayuso en Madrid y esta mujer no va a poner en marcha ninguna política feminista. Así que por un lado hay que romper techos de cristal y que las mujeres encabecemos listas en un mundo muy masculino; pero por otro lado, las mujeres en Podemos estamos preocupadas también por todas aquellas mujeres que están en los suelos pegajosos, que se dedican a la limpieza o que se dejan el lomo en residencias cuidando a nuestros mayores, por ejemplo.

¿Cuáles son las principales propuestas de Podemos para la Región?

Nosotras le damos mucha importancia a la implementación de unos servicios públicos abandonados como los sociales, porque aunque desde el PP se diga que han sacado una ley nueva, no se está haciendo absolutamente nada. También queremos mejorar la sanidad pública, acabar con las listas de espera que afectan a más de 200.000 personas o conseguir la equidad entre las áreas de salud. Pero es que si nos vamos a la educación pública pasa más de lo mismo, y aquí el esfuerzo sería reforzar o remodelar los centros de enseñanza públicos, que hay algunos que se están cayendo abajo; terminar con los techos de amianto o recuperar a los sanitarios y el profesorado que se perdió en la crisis de 2012 y que somos la única comunidad que no los ha recuperado todavía.

¿Cómo replantearían los servicios sociales?

Le daríamos otra visión, donde la prevención sea fundamental. Aprobaríamos nuestra ley de residencias porque tiene muchas mejoras para nuestros mayores y personas discapacitadas, y pondríamos en marcha un plan de choque para las ayudas de la dependencia porque es una vergüenza que se hayan muerto en nuestra región en el último año 1.423 personas esperando a ser atendidas por los servicios sociales de la dependencia.

¿Cómo ven desde Podemos la problemática del Mar Menor y el baile de responsabilidades entre las distintas administraciones?

Hace falta voluntad política y no existe porque hay muchos intereses empresariales que afectan a la agricultura, las macrogranjas y el sector del ladrillo. Hasta no hace tanto, los municipios ribereños del Mar Menor estaban gobernados por ayuntamientos socialistas, y tampoco hicieron nada. Durante muchos años la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha mirado para otro lado y ha dejado hacer al Gobierno regional, que es quien tiene la mayoría de competencias. Y ahora cuando el Gobierno estatal espoleado por Podemos ha empezado a ponerse las pilas, llega el Gobierno regional y dice que no quiere escuchar nada y que es el Gobierno central el que tiene que afrontar la recuperación de la laguna salada. Solo hace falta leerse el Estatuto de Autonomía para saber quien tiene las responsabilidades.

Ustedes han sido muy críticos con la Ley del Mar Menor

Nosotras la hemos llamado el Pacto del Nitrato, y es verdad que puede tener algunos aspectos positivos pero es que no se ha hecho nada. Por ejemplo, los filtros verdes... no hay ni cinco metros. Ahora lo tienen muy complicado porque es uno de los territorios de disputa con Vox y no quieren meterse a proteger los espacios naturales. Si Vox llega al Gobierno de Murcia, que sepan los murcianos y las murcianas que todos los espacios verdes estarán acabados para siempre. Me gustaría que la ciudadanía supiera que la única manera de dejar bien conservados los espacios enormes y preciosos que tiene nuestra tierra a nuestros hijos y nietos es que Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde entre al Gobierno el 28 de mayo.

¿Qué harían ustedes para proteger la laguna salada?

Cuando lleguemos a San Esteban, una de las primeras acciones sería aprobar la Ley del Parque Regional del Mar Menor, porque es la única manera de salvar la laguna. El año pasado, en 2022, a pesar de tener la ley que aprobaron en la Asamblea Regional, entraron más toneladas de nitratos que nunca, no han hecho nada en origen para no molestar a las grandes macroindustrias que son en su mayoría de capital extranjero y que hacen lo que les da la gana aunque están imputadas por la Fiscalía por verter salmueras.

¿Cómo calificaría la legislatura que termina?

Ha sido una auténtica vergüenza en términos democráticos. Jamás habíamos tenido en ninguna comunidad autónoma un presidente que siga gobernando cuando ya no le corresponde apoyándose en 7 tránsfugas. Pero es que en términos políticos que alguien me diga qué leyes ha aprobado este Gobierno regional, no tenemos ni el reglamento de la ley de vivienda en vigor, que es de 2016. Lo único que le ha importado a López Miras es sacar adelante la Ley del Presidente para mantenerse en el sillón.

Usted ha sido muy combativa en la Asamblea Regional con Fernando López Miras, ¿cuáles recuerda como los momentos de mayor tensión en la Asamblea?

Un día bastante tenso fue cuando le llevé al presidente López Miras y al consejero entonces de Agricultura y Medio Ambiente (Antonio Luengo), un bote con peces muertos del Mar Menor después del ecocidio. Yo se lo quise entregar para que lo viera y no me dejaban, se oían muchos insultos que no recoge el micrófono. También el día que el presidente tránsfuga de la Asamblea Regional (Alberto Castillo) me echó del atril sin ningún derecho.

En el municipio de Murcia, su antiguo concejal Ginés Ruiz dejó el partido y ahora forma parte de las listas del PSOE, mientras que en Molina su antiguo concejal Mariano Vicente ha fundado un nuevo partido Juntxs por Molina ¿No habrían podido llegar a un acuerdo para que la coalición de izquierdas a la izquierda del PSOE hubiera sido lo más amplia posible, dada la fuerza de la ultraderecha en la Región?

No me corresponde a mí contar lo que todos han visto y que tiene un nombre. Cada uno hace con su vida lo que cree que tiene que hacer. Hemos logrado una coalición muy ilusionante, y unida, que ni en 2015 ni en 2019 otros fueron capaces de hacer. Los que nos critican ahora no consiguieron esa coalición. Los partidos de izquierdas que entendemos que hemos estado trabajando por la Región de Murcia, estamos en coalición. En estos últimos 4 años esos otros partidos supuestamente de izquierdas yo no sé dónde han estado. En la calle, cuando vamos a los actos, se nota un ambiente ilusionado y eso se va a reflejar el 28 de mayo.

Los sondeos les dan entre 4 y 5 diputados, y entre 7 y 9 a Vox, ¿qué lectura hace del ascenso de la ultraderecha?

Nos preocupa mucho. Vox ha votado en contra de todas las mejoras que tienen que ver con las familias y trabajadores de este país, en contra del salario mínimo interprofesional, del plan estatal de cuidados para nuestros mayores y personas con discapacidad, de las mejoras para la sanidad y educación públicas, han votado en contra de los derechos LGTBI, y han querido imponer el veto parental en las escuelas e institutos para que no se puedan dar charlas de carácter afectivo sexual.

¿Cómo recuerda los días del ataque a la sede Podemos en Cartagena?

Fue un ejemplo de la impunidad que siente este tipo de gente para actuar. Tenemos que agradecer el enorme trabajo que hizo la policía y que dio como resultado la detención del nazi que intentó prender fuego a la sede. Pero nos disgustó mucho cómo algún medio de comunicación de esta región compró el discurso de que nuestros propios militantes o yo misma habíamos sido los autores de este vandalismo, sin contrastar la noticia, sin llamar, sin preguntar.

Por último, ¿cómo ve posible cambiar el equilibrio de 60% derecha 40% izquierda que se ha dado en las elecciones en Murcia durante los últimos 30 años?

Creo que la gente que conformamos Podemos, todas las personas que tenemos en las listas, está trabajando duramente todos los días, le pido al PSOE y a su candidato Pepe Vélez que hagan lo mismo; porque es la única alternativa para nuestra región. Y les pido también (al PSOE) que dejen de darle la mano a la derecha, que dejen de hacer las mismas políticas,porque para transformar esta región nos necesitamos mutuamente.