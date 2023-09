María Marín: “Es gravísimo que los socios de Gobierno de López Miras no condenen la violencia machista”

Esta mañana se ha celebrado a las puertas de la Asamblea Regional un minuto de silencio para recordar a la víctima que la violencia machista se cobró hace unos días en Cieza. Tras una pancarta que rezaba ‘Contra las violencias machistas’, María Marín y Víctor Egío, de Podemos, y representantes de todos los grupos parlamentarios -excepto Vox, que se ha situado al margen-, han honrado la memoria de la mujer asesinada en el municipio murciano de Cieza a manos de su expareja.

A continuación, Marín ha mostrado su solidaridad y apoyo a los familiares y vecinos de la víctima. “Todos los crímenes machistas son deleznables –ha continuado-, pero en este caso ha sido una vecina nuestra, de Cieza, y los responsables políticos tenemos la obligación de encabezar el rechazo ante los crímenes machistas. Además, con el agravante en este caso de violencia vicaria, porque recordemos que una niña de seis años se ha quedado sin madre”.

Marín ha subrayado la necesidad de “una respuesta institucional y social unánime y sin fisuras” a la violencia de género, lo que ha llevado a tomar la iniciativa y proponer a la presidenta de la Asamblea este homenaje: “Se acercaba el día de hoy y no había ninguna convocatoria formal por parte de la Asamblea Regional, que es la principal institución de la Región de Murcia, algo que no entendemos”.

Por otro lado, Marín ha hecho referencia al comportamiento de la extrema derecha: “Todos hemos visto cómo un partido que está en el Gobierno de la región de Murcia, como es Vox, no se pone detrás de una pancarta. Es gravísimo que los socios de Gobierno de López Miras se pongan al lado y no rechacen la violencia machista como hacen todos los murcianos”.

Además, la portavoz morada ha recordado que la Ley de Igualdad de la Región de Murcia, “duerme el sueño de los justos en un cajón de la Asamblea”. Esta norma abordaba “dos cuestiones fundamentales”: “Un Observatorio de Igualdad con tres comisiones que no se reúnen, que no funcionan, y, por otro lado, la educación afectivo-sexual en los colegios e institutos que no se está impartiendo”. Todo ello, apuntaba, “en una Comunidad Autónoma que está a la cabeza nacional de violencia de género”. Por todo ello, ha afirmado que actos como el de esta mañana son muy importantes. “Debemos ponernos de frente a la violencia machista sin ambages, con solidaridad y sin ningún tipo de ambigüedad”.