El barco 'Vertom Odette' llega a Cartagena cargado de explosivos y el Gobierno reitera que no se dirige a Israel

Tres semanas después de que el 'Borkum' prosiguiera su ruta sin llegar a atracar en el puerto de Cartagena, un nuevo buque, el 'Vertom Odette', cargado con explosivos y mercancía peligrosa de la clase 1.1, según fuentes portuarias, está a punto de ingresar en aguas de la ciudad murciana. El carguero arrastra varias denuncias por la posibilidad de que el material que transporta recale finalmente en Israel.

Ante su llegada inminente, que tendrá lugar en el muelle de Escombreras en torno a las 16h, fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia han confirmado a elDiario.es que la carga del barco va “a otros puertos europeos”. “Toda la documentación está supervisada y controlada por Exteriores, y todo está en regla. El ministro -José Manuel Albares- ya dijo que no se iba a autorizar la entrada a aguas españolas de un barco que lleve mercancía a Israel”, han explicado.

Las fuentes de la Delegación no han pormenorizado, no obstante, el contenido de la carga del buque. Sí han hecho referencia a que una parte de la misma se descargará en Cartagena. En un primer momento, la llegada del ‘Vertom Odette’ a aguas murcianas estaba prevista para el miércoles 5 de junio. Navegando todavía por el Atlántico, el martes 4, de pronto el barco cambió de rumbo. Lo fijó en Montenegro. El miércoles estuvo fondeado en las inmediaciones del puerto de Algeciras, y, de nuevo, situó su parada en Cartagena. “Se trata de decisiones del armador que no tienen nada que ver con cuestiones de permisos de atraque”, han sostenido desde la Delegación del Gobierno.

Tanto cambio de rumbo, sin embargo, ha desatado el revuelo en las organizaciones propalestinas de la Región de Murcia y del ámbito nacional. Con bandera de Luxemburgo e IMO -número de identificación de la Organización Marítima Internacional- 9373333, el ‘Vertom Odette’ aparece señalado en la documentación filtrada que suscitó la polémica del ‘Borkum’, otro carguero que pasó por aguas cartageneras el pasado 16 de mayo.

Según los documentos, suministrados desde el puerto Chennai (India) y obtenidos por la Campaña Fin Al Comercio de Armas con Israel, y a los que tuvo acceso elDiario.es, se relacionaba a los dos cargueros, 'Borkum' y 'Vertom Odette', y el transporte de más de treinta toneladas de material militar, con una filial, IMI Systems, del gigante armamentístico israelí, Elbit Systems, y con el propio Estado de Israel. En el caso de ambos cargueros aparece señalada la ruta en manuscritos anotados al margen de los papeles, que señalan como puerto final, en ambos casos, el de Koper, en Eslovenia.

La aproximación del 'Vertom Odette' a Cartagena comenzó la semana pasada a desatar protestas a nivel político. Han sido varias las ocasiones en las que la actual líder de Podemos, Ione Belarra, siguiendo la ruta del carguero por aguas españolas, ha pedido la revisión de su carga. Lo ha hecho tanto a través de posts en X como en mítines de la formación morada con motivo de las elecciones europeas.

En este sentido, Podemos presentó el martes una denuncia ante la Audiencia Nacional advirtiendo de que la embarcación transporta material explosivo con destino Ashdod (Israel), puerto ubicado a apenas 30 kilómetros de la franja de Gaza que aparece reverenciado en la documentación filtrada. El titular del juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Luis Francisco de Jorge Mesas, ha abierto diligencias este jueves ante la causa.

Desde la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) también han exigido que el buque “sea inspeccionado y que, si se comprueba que transporta armas para Israel, sea inmovilizado”. “El Gobierno tiene la responsabilidad de comprobar que las armas que transitan por nuestro territorio no van a ser exportadas a terceros países para cometer graves vulneraciones de derechos humanos, como es el actual genocidio en la franja de Gaza”, han sostenido desde la ONG en un comunicado.

Según la RESCOP, el Tratado sobre el Comercio de Armas especifica, en su artículo 6, que “un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales…si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que la armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad”.

Varios colectivos regionales propalestinos que forman parte de la RESCOP, como BDS Murcia, o Palestina Libre Murcia, han convocado una protesta en la explanada del puerto de Cartagena a las 17:00 de la tarde de este jueves para solicitar, de nuevo, la inspección del carguero.

Las primeras protestas tuvieron lugar el lunes 3 de junio en Luxemburgo, país de bandera del ‘Vertom Odette’, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, para exigir que su gobierno prohíba navegar al buque bajo bandera luxemburguesa.

El caso del ‘Borkum’

La madrugada del pasado 17 de mayo, el otro carguero denunciado por transportar material bélico a Israel, el ‘Borkum’, de bandera de Antigua y Barbuda, abandonó las aguas del puerto de Cartagena después de haber fondeado en ellas durante todo el día y sin atracar finalmente en la ciudad. Tenía que entregar un cargamento de explosivos con destino Granada, pero se fue sin hacerlo por decisión del armador.

Su polémica fue más larga, y abarcó dos días de protestas e informaciones cruzadas. El Gobierno afirmó en todo momento que la carga del buque tenía como destino final la República Checa. El ministro de transportes, Óscar Puente, llegó a publicar en X documentos oficiales del Ejecutivo checo.

El mismo día que el 'Borkum' se encontraba fondeando en aguas de Cartagena, el Gobierno denegó los permisos para que otro buque atracara en el puerto de la ciudad murciana. Se trató del 'Marinne Danica', hacia el cual el Ejecutivo sí acreditó que transportaba munición y explosivos para nutrir al ejército de Israel en plena ofensiva sobre Gaza.

Cuando el 'Borkum' llegó finalmente al puerto de Koper, en Eslovenia, el que la filtración señalaba como último puerto de atraque antes de que la carga fuera supuestamente movida hacia Israel, el ‘Borkum’ permaneció allí varios días. Después se desplazó hasta el puerto de Venecia. Desde la ciudad italiana inició el camino de vuelta a Cartagena, donde según fuentes portuarias descargó esos explosivos postergados este martes 4 de junio.

Ahora, el ‘Borkum’ navega, según la web de monitorización en tiempo real VesselFinder, en dirección al canal de Suez, que fue evitado por el carguero en el viaje de ida, algo usual en transporte marítimo, según una fuente experta consultada por este periódico, desde que estalló el conflicto entre los grupos armados palestinos e Israel en octubre de 2023.