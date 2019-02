La periodista Isabel Franco se presentará a las primarias de Ciudadanos

Un día después de la renuncia del portavoz regional de Ciudadanos (Cs), Miguel Sánchez, a presentarse a las primarias del partido naranja para convertirse en el candidato a la presidencia de la Comunidad Autonóma, la periodista Isabel Franco ha anunciado que concurrirá a dicha elecciones internas.

"Vengo dándole vueltas ya un tiempo. Veía la posibilidad de presentarme al Ayuntamiento de Murcia o a la Comunidad Autónoma y finalmente me decidí por esta última. En realidad surgió todo a raíz de un rumor que no era real y empecé a pensarlo y dije: ¿por qué no?", dijo Franco a eldiario.es.

Franco acababa de ser nombrada el pasado enero secretaria de Comunicación de Cs en la Región por el Comité Ejecutivo nacional en sustitución de José Luis Ros, quien dejó el puesto por "motivos profesionales". "A raíz de nombrarme secretaria de Comunicación he visto muy buena respuesta por parte de la afiliación", apuntó la periodista, quien no acudió a la reunión con el secretario de Organización nacional, Fran Hervías, el pasado fin de semana en Murcia porque se encontraba de viaje familiar.

Isabel Franco, de 48 años, dirige una consultoría de Comunicación y pertenece a las directivas del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia y de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales (Omep).

Las primarias de la formación naranja para elegir el candidato a la presidencia de la Comunidad tendrán lugar el 2 de marzo, una fecha muy próxima a las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. "Mi propuesta es que Ciudadanos puede apostar por una mujer como candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma", señaló la periodista.

Franco se suma a las candidutares presentadas ya por otros tres afiliados como son Leonardo Pérez, funcionario de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla; el empresario Óscar Pozzati y el afiliado Francisco Morales.