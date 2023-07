El PP intenta convencer a Vox cediendo dos comisiones más en víspera de la incierta investidura de López Miras

Vox presidirá tres comisiones en la Asamblea Regional de Murcia en la presente legislatura. A la de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua que se le adjudicó al grupo parlamentario de la ultraderecha este martes, se han unido en la jornada del miércoles la de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo y la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano; mientras que el PP ostentará la presidencia de las otras 5. Son 8 en total. El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, dijo este martes que estas comisiones “han sido fruto de los acuerdos con Vox para preservar la mayoría del centro derecha en los trabajos que se realicen durante estos cuatro años”.

Vox ya presidió la Comisión de Política Territorial, Media Ambiente, Agricultura y Agua en la anterior legislatura. Las concesiones al partido que lidera en la Región José Ángel Antelo -que ha pasado de 4 a 9 diputados tras las pasadas elecciones- se producen a un día del inicio de la sesión de investidura de Fernando López Miras en la Asamblea Regional.

La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, la presidirá la diputada de Vox Virginia Martínez; mientras que la Comisión permanente no legislativa de Peticiones y Defensa del Ciudadano estará encabezada por Pascual Salvador.

Ambos partidos se encuentran inmersos en unas negociaciones para intentar desbloquear las votaciones y que López Miras sea investido presidente pero mantienen posturas muy alejadas. El PP, que rozó la mayoría absoluta a falta de 2 diputados, ha asegurado por activa y por pasiva que no formará una coalición de gobierno con la ultraderecha como sí ha pasado ya en otras comunidades. Mientras que Vox no acepta otra fórmula que no sea el reparto de consejerías.

Desde Vox consideran este gesto como “algo simbólico”, que “no tiene nada que ver con la formación del Gobierno”. Y han pedido al secretario general de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que deje de utilizar la Región de Murcia “como laboratorio” y ha exigido “respeto”.

La intención de VOX es formar un gobierno de coalición de 30 diputados que dé estabilidad y fuerza a la Región. https://t.co/GTDdYvBgaM pic.twitter.com/xlkUlU6fxw — José Ángel Antelo🇪🇸 (@JA_Antelo) 5 de julio de 2023

“La decisión sigue dependiendo del PP de cara a la investidura. Nosotros queremos conformar un gobierno entre los dos partidos y dar esa estabilidad tan necesaria a nuestra región”, ha declarado José Ángel Antelo.

Desde la oposición aseguran que las negociaciones entre ambas formaciones es un “paripé” y que ya tienen cerrado un pacto de gobierno. Así lo expresó este martes el líder de los socialistas murcianos, Pepe Vélez.