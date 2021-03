El PSOE abre un expediente de expulsión al exdiputado regional Emilio Ivars

El PSOE de la Región de Murcia (PSRM) le ha abierto un expediente de expulsión del partido al exdiputado regional Emilio Ivars por presuntamente filtrar información a los medios de comunicación. El Partido Socialista regional también ha pedido la suspensión de su militancia, según informaron fuentes socialistas. Ivars habría accedido al correo interno del PSRM y después habría entregado documentos confidenciales a medios de comunicación, según la dirección regional.

"No escucharéis ni una sola mala palabra. Ni una. Todo se resolverá y además bien", escribió Ivars en la red social Twitter tras haber recibido la notificación del partido. El exdiputado socialista no quiso hacer más declaraciones al respecto.

No escucharéis ni una sola mala palabra. Ni una. Todo se resolverá y además bien. — Emilio Ivars (@eivars) March 29, 2021

Maestro de profesión, Ivars expresó el pasado junio en un vídeo su intención de dejar su acta de diputado en la Asamblea regional y retornar a las aulas: "He perdido completamente la ilusión por esta tarea política, me siento en estos momentos absolutamente inútil. He pasado de ser una persona proactiva a una persona reactiva, vivo resignado a lo que hay y todo se resiente". El exdiputado había llegado al Parlamento murciano en 2015. En el momento de dejar su acta también era secretario segundo.

Entonces agradeció sus ocho años dedicados a la política: desde 2012, cuando entró a formar parte de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE con Rafael González Tovar y era parte de su núcleo duro. En las últimas primarias del PSRM Ivars apoyó a María Gonzáles Veracruz frente al actual secretario general, Diego Conesa.