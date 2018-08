"Hola maricón", "hola mariquita", "¿hoy no juegas con muñecas?": los murcianos LGTBI se suman al #MeQueer

Tal y como sucedió con el #MeToo y #Cuentalo, iniciativas feministas que buscaron visibilizar el acoso y la discriminación cotidiana que sufren las mujeres en todo el mundo, el movimiento #MeQueer ha llegado a España. Decenas de murcianos también se han sumado a la iniciativa que denuncia la homofobia contando en la red social Twitter sus experiencias de discriminación y agresión.

Esta iniciativa surgió espontáneamente el pasado 13 de agosto, cuando Hartmut Schrewe, un escritor alemán radicado en Brandemburgo, tuiteó el siguiente mensaje: “Mi hombre es mi marido y no un colega. ¿Cuándo terminará esto de una vez? #Homofobia #MeQueer”.

`Queer´es una palabra inglesa que significa `raro´ y, en argot, ‘marica’, un término despectivo. Sin embargo, muchos miembros del colectivo LGTBI la han incorporado como forma de reafirmación para designar toda sexualidad o género no normativo.

Así, con el hashtag #MeQueer (yo, marica), la red social se ha ido poblando estos días de mensajes en este sentido, hasta el punto de que el pasado 22 de agosto llegó a ser ‘trending topic’ a escala mundial.

Las experiencias que los murcianos LGTBI han compartido en la red social narran desde discriminaciones cotidianas hasta pensamientos suicidas.

Fernando Miñana, primer teniente alcalde de Molina de Segura perteneciente al grupo Cambiemos Molina, también ha contado alguna de sus experiencias de discriminación bajo la etiqueta #MeQueer.

La Universidad de Murcia (UMU) también ha sido escenario de discriminaciones homófobas, como cuenta el tuitero Borja Núñez.

Los tuiteros también relatan experiencias de agresiones físicas homófobas.

La Asociación de Familias Gays y Lesbianas de la Región de Murcia Asfagalem se sumó a esta iniciativa de denuncia.

La adolescencia es una etapa de mucha confusión y conflictos en la relación con los demás, según cuentan algunos tuiteros murcianos.

A mí directamente me tachaban de maricón porque yo no quería jugar. Todos los chicos de mi clase jugaban al fútbol menos yo. Y si no jugabas, pues eras maricón, se reían de ti, te puteaban y un largo y triste etcétera. #MeQueer https://t.co/HjCgHuxm93

Que no tenía amigos, que no sabía lo que quería, que era muy joven. 14 años y me gustaban mujeres y hombres desde siempre. Yo no quería armarios #MeQueer