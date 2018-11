Murcia se resiste a cambiar las calles franquistas

El Ayuntamiento de Murcia convocó el 3 de noviembre de 2016 a la comisión Consultiva para la Denominación de Calles de Murcia y pedanías. Su objetivo era el de crear un grupo de estudio con el fin de revisar y cambiar las calles de la localidad con nombres franquistas, bajo el paraguas de la Ley de Memoria Histórica publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2007. Dos años después, tras "escasas" reuniones, listados de calles y propuestas, apenas se ha avanzado.

Todos los miembros de la comisión, a excepción de su presidenta, la concejala de Comercio, Organización y Relaciones Internacionales Maruja Pelegrín, del Partido Popular, están de acuerdo de forma unánime en la "falta de voluntad política" que el Gobierno municipal ha mostrado hasta hoy a la hora de querer conseguir este objetivo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Murcia es la novena región con más vías franquistas en España, con 55 calles que albergan estas denominaciones. Sin embargo, en diciembre de 2016, la Asociación de Memoria Histórica de Murcia (AMHMU) presentó a la subcomisión del Ayuntamiento una primera propuesta, redactada por el historiador y profesor de la Universidad de Murcia (UM), Pedro María Egea Bruno. El documento presentado recopila casi 100 calles solo en el municipio de Murcia que, para la asociación, hacen apología al franquismo.

Listado de las calles franquistas según el INE (2018)

"Es un constante proceso de tira y afloja"

El grupo de estudio de memoria histórica se creó a raíz de varias mociones y peticiones de asociaciones y grupos políticos, en la que se puede encontrar un representante de cada grupo municipal, cronistas de la ciudad, miembros de la Asociación de Memoria Histórica (AMHMU) y expertos en la materia.

Diego Jiménez, actual presidente de la Asociación de Memoria Histórica, ha indicado que este grupo de estudio funciona con una "lentitud exasperante". El proceso también depende de los Juntas Municipales de las pedanías que, además de las dificultades propias, se encuentran con que "hay resistencias muy serias por parte de los vecinos a cambiar los domicilios, debido a sus implicaciones postales", según ha señalado Jiménez. El presidente de la AMHMU ha criticado que "hay una ley que tienen que cumplir y no la están haciendo. Estamos en un constante proceso de tira y afloja".

La expresidenta de la AMHMU, María Jesús García Ruiz, que asistió a algunas reuniones de la subcomisión, y ha lamentado que "para los funcionarios con los que nos entrevistamos, el lema franquista 'caído por Dios y España' no contradecía la Ley de Memoria Histórica. Aparece el problema de que nuestras concepciones chocan: para ellos no es lo mismo ser fascista que ser franquista; para nosotros sí".

"Se acabará el mandato y no se habrá cambiado ni un mínimo de calles"

Juan Vicente Larrosa, concejal del PSOE y miembro de la Consultiva para la Denominación de Calles de Murcia y pedanías, ha indicado que "está todo muy parado en el Ayuntamiento. No nos explicamos por qué, pero hay vías que en teoría tenían que cambiarse casi automáticamente y no lo han hecho". Según ha explicado el socialista, desde el Consistorio querían que, además del trabajo de la Asociación de Memoria Histórica, se hiciera un informe jurídico en el servicio de estadística, "porque habría algunas calles que para el Gobierno regional no son susceptibles de tocar".

Alicia Morales, concejala de Ahora Murcia y también integrante de la comisión, ha mostrado su descontento en este asunto: "Nuestra impresión es que el trabajo que se está haciendo va muy lento. Se ha obstaculizado el avance debido a la discusión de nombres concretos".

Asimismo, la edil ha manifestado que, en opinión de su partido, debería conseguirse un listado en el que todos los grupos estén de acuerdo y que se empiece por cambiar esas calles. Alicia Morales también ha mostrado su preocupación ante el hecho de que "se acabará el mandato y no se habrán cambiado ni siquiera un mínimo de calles. Nuestro objetivo es que los nombres más obvios estén cambiados antes de las elecciones".

Nacho Tornel, concejal de Cambiemos Murcia y miembro de la comisión de Calles, ha señalado que solo tienen constancia de que se hayan cambiado "unas pocas denominaciones" en El Palmar y en los barrios de Vistabella y La Paz.

Durante la redacción de este artículo, Maruja Pelegrín convocó el 14 de noviembre a la comisión Consultiva para la Denominación de Calles. En la reunión, algunas Juntas Municipales propusieron cambios de nombres de algunas vías. Finalmente, se acordó la modificación de cinco calles con denominación franquista, que serán ratificadas en el pleno del Ayuntamiento de Murcia el 29 de noviembre. Los demás miembros de la comisión señalaron a eldiario.es que deberían haber sido convocados en "septiembre del presente año". Este medio ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto durante varios días con Maruja Pelegrín, con el objetivo de que explicara el funcionamiento de la comisión que preside desde hace dos años.