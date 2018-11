El PP de Murcia recula y "matizará" que el aborto sea visto como un "fracaso" en su Ley de Familia

"PSOE y Podemos ya no tienen excusas para no firmar el Pacto contra la Violencia de Género", ha afirmado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez tras anunciar que el Gobierno regional va a "retocar, adaptar o matizar" el artículo puesto como impedimento del anteproyecto de la Ley de Familia, esgrimido por ambas formaciones para desmarcarse del acuerdo. El artículo en cuestión es el 74.1 y señala que "el aborto no es un derecho, sino que constituye un fracaso del proceso natural de la maternidad". La consejera de Transparencia de la Región de Murcia, Noelia Arroyo, ya adelantaba esta modificación de la norma la tarde del miércoles, con la que señalaba que querían "dejar claro que el aborto es un derecho reconocido por ley", según contaba La Verdad.

Víctor Martínez ha explicado que el objetivo del Gobierno regional es "un pacto de las cuatro fuerzas políticas con representación en la Asamblea Regional, que recoge 69 medidas y estará dotado con 8 millones de euros en los presupuestos. Cumplimos un mandato de la Asamblea Regional y el Gobierno regional ha cumplido, aquí estamos para sumar y no para restar", ha añadido.

La formación morada declaró hace unos días que no firmarían el pacto regional contra la violencia de género "por responsabilidad". Su diputada, María Ángeles García Navarró argumentó que desde su partido se negaba a "legitimar propuestas de un Gobierno machista".

Asimismo, esta mañana, el PSOE anunció que tampoco se uniría a la firma del pacto contra la violencia de género. La vicesecretaria general y secretaria de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas del PSRM-PSOE, Gloria Alarcón, apuntó que no firmarían hasta que el Partido Popular retirara "expresamente" el artículo que describía el aborto como un fracaso por ser "una declaración abierta de violencia machista institucional".