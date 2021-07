"Una consejera de Educación llamando al absentismo": denuncian el endurecimiento de las condiciones de las actividades complementarias en Murcia

El movimiento Docentes Unidos denuncia que las nuevas instrucciones de la consejería de Educación, que obligan a los centros a avisar con 7 días de antelación sobre cualquier actividad complementaria, promueve el absentismo: "Imagina que se va a dar una charla sobre violencia machista y el padre de uno de los niños ejerce ese tipo de violencia en su casa. Con ese aviso de 7 días, el padre no llevará al niño al colegio".

Docentes Unidos recuerda que "las actividades complementarias, además de ser obligatorias según la ley, se comunican dentro de la programación general anual. Los padres tienen conocimiento absoluto de todas las actividades complementarias. La consejera lo que está diciendo es que se van a tener que comunicar con 7 días de antelación una cosa que ya está comunicada".

El movimiento subraya que la educación transversal "no es una invención nuestra porque somos unos bolivarianos y queremos homosexualizar y volver a los niños unos feministas" : "Todos estos temas relacionados con el respeto a la diversidad, la educación afectivo sexual, estaban recogidos ya en la LOMCE. La LOMCE es una ley del PP".

"Los temas transversales, la educación en valores, está establecido que debe estar presente en todas las materias. Yo por ejemplo promuevo la educación para la igualdad trabajando autoras. Cada profesor tiene una estrategia para educar en este elemento obligatorio", ejemplifica la portavoz de Docentes Unidos.

Desde la formación observan que "se está afrontando esta noticia como un éxito de Vox y no lo es": "Avisar a los niños de que no vayan al colegio porque va a haber una charla es una ilegalidad. No es veto parental, el veto es ilegal y por eso se ha hecho de esta manera, que es avisando a los padres para que no lleven a su hijo al colegio. Una consejera de educación llamando al absentismo en una de las comunidades con más absentismo de España.

Desde Docentes Unidos inciden en la necesidad de estas actividades complementarias: "¿Por qué traemos a un enfermero de fuera o a una experta en psicología sexual? Porque como docente no estamos preparados para abordar ciertas cuestiones ni para responder a ciertas preguntas, por eso traemos expertos en la materia. Estas charlas están para ampliar los horizontes del alumnado, para que conozcan a los profesionales que están implicados en la materia y que puedan responder sus dudas preguntándole a la gente que tiene autoridad sobre el tema".

Adiós a los 'chicovid'

Sobre el anuncio por parte de la consejera de Educación, Mabel Campuzano, de que este año no habrá profesores de refuerzo -conocidos cariñosamente en la comunidad educativa como 'chicovid'- Docentes Unidos recuerda que "el uso que se les dio era bastante ridículo": Se contrataron en principio hasta diciembre, no se les pudo adjudicar la titularidad de ningún grupo, tampoco pudieron tener a su cargo a grupos completos. Cuando se decidió en diciembre prolongarles los contratos los centros ya tenían los horarios hechos".

"El problema de los chicovid es que dependiendo del centro hacían unas tareas u otras. Mi compañero chicovid por ejemplo daba apoyo en el aula a otra compañera. Estamos hablando de un cuarto de la ESO sin alumnos de difícil desempeño o con necesidades especiales, era un despropósito. Por no hablar de compañeros que solo podían hacer labores de enfermeros escolares o conserjes: fotocopias, barrer, acompañar a alumnos con fiebre", escenifica la portavoz de Docentes Unidos".

Pese a esto, el movimiento denuncia la pérdida de este refuerzo y que la Consejera pretenda "volver a la normalidad": "Este año vamos a ir con grupos de 30, sin distancias, sin apoyos, vemos que casi va a ser peor que el año pasado. Los profesores de secundaria tienen alumnos de entre 12 y 18 años. Los de FP tienen veintipico. Nos vamos a incorporar con la población con el mayor número de casos. Están sin vacunar, muchos profesores aunque estén vacunados, pueden contagiarse y pasarlo muy mal, aun no hay inmunidad de grupo".

Desde la asociación lamentan que la consejera de Educación "hace alarde de su incapacidad para gestionar el virus porque es una negacionista declarada. Nos da muchísimo pavor".