Podemos denuncia la improvisación del Gobierno murciano en el inicio del curso escolar

La portavoz regional de Podemos, María Marín, ha denunciado este martes la "absoluta imprevisión y dejadez" por parte de la Consejería de Educación murciana; una actitud que para la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional “va a hacer imposible la vuelta a las aulas”. En su opinión, el Gobierno regional culpa ahora a la evolución de la pandemia, "pero lo cierto es que desde la suspensión de las clases en marzo no han movido ni un dedo para dotar de más medios a los centros educativos”.

“Es escandaloso”, afirman desde Podemos, “que desde la Consejería se reconozca que no van a hacer nada por reducir la ratio de alumnos por clase, la única medida que podría garantizar que se cumplen las medidas de seguridad y se guarda el distanciamiento”. Detrás de esta renuncia, denuncia Marín, se esconde una realidad evidente: “Para desdoblar grupos hace falta voluntad y, sobre todo, contratar más docentes, pero este Gobierno regional no quiere rascarse el bolsillo porque no cree en la educación pública”. En lugar de sentarse con las AMPAs, los sindicatos de enseñanza y los docentes y “hacer un diagnóstico de los recursos ya existentes y las necesidades para una vuelta al cole segura, la Consejería se dedica a lanzar fake news e intoxicar a la comunidad educativa”. “¿Dónde están los 500 profesores extra que anunciaron a bombo y platillo en julio?”, se pregunta la diputada.

Marín, que recuerda que en los cinco primeros meses del año la Región de Murcia presentó incluso un superávit gracias a los recursos transferidos por el Estado, denuncia que “las previsiones de gasto de la Consejería de Educación no alcanzan ni siquiera el importe del fondo extraordinario para educación transferido por el Gobierno central”. “Los esfuerzos del Ejecutivo de coalición y su apuesta por la educación pública no se ven correspondidos por un presidente regional más preocupado por poner palos en las ruedas que por los murcianos y murcianas”.

Desde Podemos, aseguran, no se van a quedar de brazos cruzados. “Compartimos las reivindicaciones de la comunidad educativa de cara al inicio de curso y apoyaremos movilizaciones contundentes frente a este ataque sin precedentes al derecho a la educación, un derecho fundamental que solo puede garantizarse plenamente de manera presencial”. Si algo se demostró durante el confinamiento, asegura Marín, “es la existencia de una enorme brecha digital que afecta más a los que menos tienen”, por lo que “frente a la estrategia tácita de López Miras de bloquear la vuelta a las aulas amparándose en la situación sanitaria, hay que dar todos los pasos para garantizar una vuelta al cole presencial. Para eso hacen falta más recursos y nos hacen falta ya”.