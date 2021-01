Dimite la coordinadora de IU en Murcia al encontrarse entre los empleados vacunados del Servicio Murciano de Salud

Alicia Martínez dimitió como coordinadora de IU-Verdes en el municipio de Murcia el pasado sábado en un congreso extraordinario por haberse inyectado la primera dosis contra la COVID-19 como personal del Servicio Murciano de Salud (SMS) sin estar dentro de los grupos a los que les corresponde según el protoco de vacunación. "Sin haberlo solicitado me vi vacunada como funcionaria del SMS y por coherencia política he decidido dimitir", dijo Martínez a este periódico. Junto a Martínez, también presentaron su dimisión las personas que le acompañaban en la lista a la coordinadora: Francisco Muñoz, Miguel Mérida, Mamen Martínez y Manuela Écija.

"He tomado esta decisión para no hacer daño a mi organización, IU, que es digna y honesta. No quiero que su nombre se ensucie al verse vinculada con este hecho desafortunado. Y aunque no tengo responsabilidad institucional, sí política, y, de este modo, IU puede reclamar con autoridad la dimisión de miembros del gobierno municipal", dijo en referencia a la polémica que rodea al concejal de Deportes y Sanidad del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, quien, siendo médico no ejerciente, se vacunó y ha administrado la vacuna.

Tras las dimisiones del equipo de Alicia Martínez, actualmente la Coordinadora de IU-Verdes Murcia se encuentra compuesta por John David Babyack, Liliana Mellado, Ginés Mirón, Cristina Morano y Roberto López, que siguen al frente del órgano de dirección y coordinación de IU-Verdes Murcia. En las próximas fechas establecerán la hoja de ruta de la organización en el futuro inmediato.

Así, los miembros de la Coordinadora municipal afirman que “el proyecto de IU-Verdes va más allá de las personas, y quienes fuimos elegidos miembros de la Coordinadora municipal en octubre de 2019 tenemos una responsabilidad frente a nuestra militancia”.

Esta dimisión política en la Región de Murcia se suma a la realizada por la exalcaldesa socialista del municipio murciano de Molina de Segura Esther Clavero, junto con dos de sus concejalas, este lunes bajo la presión de un documento en el que ocho de los doce ediles del gobierno municipal pedían su retirada, y a la del exconsejero murciano de Salud (PP), Manuel Villegas, el pasado 20 de enero, quien también se había vacunado saltándose el protocolo junto con más de 400 empleados del Servicio Murciano de Salud, según reconoció en una comparecencia en la Asamblea Regional.