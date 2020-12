Falta de PCR, escasa formación y cambios de turnos sin aviso: sanitarios del Reina Sofía reclaman más recursos para las plantas COVID

Casi un centenar de enfermeros y auxiliaries del Hospital Reina Sofía han remitido una queja a la dirección del centro sanitario en la que manifiestan su descontento por cambios de turnos de trabajo sin conocimiento de los propios trabajadores, lo que consideran qu podría suponer un "aumento de los contagios entre el personal". En escrito piden además la falta de pruebas PCR a los sanitarios a cargo de enfermos por COVID-19 para garantizar la seguridad tanto de los pacientes como del propio personal.

Pese a que el Gobierno regional haya rebastecido a los centros hospitalarios de material para cubrir las necesidades de pacientes y profesionales, en esta segunda ola los sanitarios critican las carencias en recursos humanos. La relajación de las medidas restrictivas llego a provocar que en la Región de Murcia se superara, durante la segunda ola, los 1.000 positivos en un día y que aumentara el número de fallecidos.

El malestar generado entre los sanitarios, que achacan "falta de comunicación" por parte de las instituciones y de la dirección de los centros ha llegado a las plantas COVID del Hospital Reina Sofía. Los sanitarios destinados a la planta séptima derecha, una de las tres zonas COVID del edificio, solicitaron la realización de pruebas PCR o test antígenos cada 15 días. El motivo de la petición es que, según los firmantes de la solicitud, se han dado casos de positivos entre la plantilla debido a la falta de programas de detección de colectivos asintomáticos.

María (nombre cambiado), enfermera de la planta séptima derecha, confesó que el hospital no hace PCR al personal sanitario. “Nos dicen que, si no tenemos síntomas, sigamos yendo a trabajar” cuenta la enfermera. Además, Carmen (nombre cambiado), una de las auxiliares más veteranas que roza ya la jubilación, alerta que, a pesar de los contagios, no se estaban tomando medidas: “Desde que comenzó la pandemia no me han hecho ni una PCR y en mi grupo ya ha habido 5 contagios”.

La falta de PCR agravada por el cambio de turno

Los sanitarios del hospital también critican que se hayan cambiado los turnos de trabajo de todo el personal de la planta. A raíz de la falta de sanitarios en esta segunda ola, en las zonas COVID del hospital se duplicó la plantilla de enfermeras y auxiliares, pasando de 14 a 28, según datos de la Consejería. Debido a las nuevas incorporaciones, dirección cambió los turnos de trabajo "sin previo aviso ni negociación", señalan los firmantes de la queja. Por ello, los denunciantes piden que no se modifique el turno laboral y exigen que se les otorgue la posibilidad de negociar el cambio en la Junta de Personal y en el Comité de Seguridad y Salud Laboral. “Van tomando decisiones sin preguntar ni respetar al personal. Con el cambio de turno han roto los grupos burbuja. Ahora nos vamos a mezclar todos con todos y va a haber más contagios en el hospital”, advierte María.

En el escrito remitido también indican la "falta de formación" del nuevo personal. “Somos nosotras quienes les instruimos porque nadie lo hace. Como se necesita mucha gente, contratan a personas que no tienen experiencia” narra Carmen. Además, la auxiliar destaca que dirección no informa a las nuevas incorporaciones de que han sido destinadas a COVID, factor que afecta al ritmo de trabajo porque “cuando se enteran, están asustadísimas”.

Sin respuesta de Dirección ni de los sindicatos

Los sanitarios del Reina Sofía buscaron respaldo en los sindicatos para afrontar esta situación, a lo que ellos respondieron que "no había nada que hacer". “Llevo trabajando aquí más de 15 años y me veo al final en las mismas condiciones que cuando empecé. Pasamos de ser héroes a que nadie se preocupe por nosotros. Solo pedimos que nos escuchen”, dice la auxiliar. Aunque los firmantes de la queja no hayan obtenido resultados ni por parte de la dirección ni de los sindicatos, continúan insistiendo y exponen que, según recoge el Estatuto Básico del Empleado Público, tienen derecho a la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo.

Salud respalda las decisiones de la dirección del hospital

Desde la cartera de Salud consideran que se están tomando las "medidas de prevención vigentes acorde al bajo índice de contagios entre profesionales sanitarios de la Región". Aseguran que enfermeros, auxiliares y celadores del Reina Sofía pueden continuar con el ejercicio de sus tareas con la "máxima seguridad" posible mientras sigan cumpliendo las recomendaciones y utilizando los equipos de protección de los que disponen. La fuentes institucionales consultada sostienen que al ampliar la ratio "se tuvo que modificar el programa de turnos para poder dar cobertura a la presión hospitalaria". Por ello, desde la Consejería infoman de que la incorporación excepcional de más personas al mismo turno, "lógicamente" afecta al resto de personal, porque en esta situación "no se pueden atender las necesidades de todos los servicios"