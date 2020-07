El Gobierno de Murcia anuncia sanciones contra el incumplimiento de medidas para paliar la COVID-19

Lo recuerdan intervención tras intervención. Al Gobierno de Murcia, han dicho en repetidas ocasiones tanto el presidente como sus consejeros, no le temblará el pulso a la hora de tomar decisiones para frenar los rebrotes de la COVID-19. Al uso obligatorio de la mascarilla anunciado este pasado 13 de julio, el Consejo de Gobierno ha sumado este jueves la aprobación de un Decreto Ley que establece el régimen sancionador para afrontar el incumplimiento de las disposiciones dictadas para paliar los efectos del coronavirus.

El objetivo es que la Administración pueda afrontar "con celeridad y eficacia" la resolución de los procedimientos sancionadores que se incoen por incumplimiento de las disposiciones vigentes dictadas para paliar la pandemia. Esta resolución clasifica las faltas en leves, graves y muy graves, en función de la conducta y la exposición al riesgo sanitario que conlleve.

Dentro de las infracciones leves, sancionadas con multas de 100 euros hasta un máximo de 3.000, se prevé desde el no uso o uso incorrecto de la mascarilla, en cuyo caso la multa será siempre de 100 euros; el incumplimiento de información de aforos, distancia social y uso de mascarillas por los locales públicos; el incumplimiento de las medidas de higiene y generales, cuando éste no suponga riesgo de contagio o afecte a menos de 15 personas, hasta el incumplimiento de la medida cautelar de aislamiento acordada por la autoridad sanitaria competente en personas que no hayan dado positivo en COVID-19, pero que sean contactos directos de un enfermo confirmado.

En las infracciones graves se incluye el incumplimiento de las medidas de higiene y prevención establecidas para cualquier tipo de establecimiento o actividad, en espacios o locales, públicos o privados, no respetar los límites de aforo o del número máximo de personas permitido a los establecimientos o en las actividades, el incumplimiento de la elaboración de planes de contingencia, hasta la organización de reuniones o fiestas en las que se produzcan aglomeraciones que dificulten adoptar las medidas sanitarias de prevención, o el incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad sanitaria o del confinamiento decretado. Estos casos de infracción grave serán sancionados con una multa que oscilará entre los 3.001 euros y los 60.000 como cuantía máxima.

Por último, y dentro de las infracciones muy graves, sancionadas con multas que pueden alcanzar los 600.000 euros, se tipifican conductas que incumplan las medidas generales cuando este comportamiento pueda suponer un riesgo de contagio a más de 100 personas, y la realización de actividades que hayan sido expresamente suspendidas y el reiterado deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad sanitaria.

Sin casos en las UCI

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha recalcado este jueves, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que "la evolución epidemiológica puede cambiar de hoy para mañana, y hay que agilizar en la medida de lo posible y con todas las garantías legales, la adopción de las medidas necesarias de una forma ágil y eficaz".

Según los datos recabados por el Servicio de Epidemiología de la Región de Murcia hasta las 24:00 horas de este miércoles, el número de afectados en la Región desde el comienzo de la pandemia es de 3.487 personas.

El número de casos activos es en la actualidad de 88 personas, de las que 19 se encuentran hospitalizadas, sin ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Otras 69 personas permanecen en aislamiento domiciliario. 1.550 es el número de personas que han superado la enfermedad y hasta la fecha se han registrado 151 fallecimientos.