“Macrogranjas escolares”: los alumnos del municipio murciano de Los Alcázares, hacinados en una veintena de barracones

Los muros, los techos sin goteras o un aseo son todo un lujo para centenares de alumnos en Los Alcázares, un municipio costero de 15.000 habitantes en la Región de Murcia. Llevan desde 2015 dando clase en barracones. De las 75 aulas prefabricadas en la Región, un total de 17 se encuentran en este municipio costero. De estas, de nueve están en el IES Menárguez Costa, uno de los centros más afectados, donde entre 240 y 250 de sus alumnos han empezado las clases de forma online por el atraso en la instalación de las aulas modulares.

“Han convertido los centros en macrogranjas escolares. Llevamos pidiendo la ampliación de los colegios y el instituto desde hace más de cinco años”, lamenta Isabel Navarro, la vicepresidenta del AMPA de este instituto. Las demandas de más plazas para el alumnado siempre han sido respondidas con la instalación de barracones, que denuncia que no son “aptos” para que los niños atiendan a clase: “Las aulas se montan por piezas, por lo que no se ajustan bien. Cuando llueve entra el agua, no están preparadas porque son contenedores”, explica Navarro.

“No es casualidad que la mayoría de los centros con barracones estén ubicados en pedanías o zonas rurales donde mayor población extranjera hay. Esto vulnera a dos principios constitucionales: el derecho a la educación y la discriminación por razones de raza u origen”, apunta en un comunicado la Federación de AMPAS de la Región de Murcia (FAPA-RM).

“Somos con seguridad el instituto que tiene más barracones de toda la Región, y no es algo que hayamos denunciado hoy, esto es año tras año y parece que la Consejería no quiera escucharnos porque no nos dan respuesta”, critica la concejal de Educación del Ayuntamiento de Los Alcázares, Jose Lajara, quien insiste en que además “este tipo de aulas no reúne los requisitos mínimos para tener 30 alumnos por clase; cuando hace calor, las temperaturas son muy elevadas, en invierno hace mucho frío y cuando llueve, a veces se filtra el agua”. Por otra parte, “no ha venido ni un solo módulo con aseo, estamos hablando de que el instituto se construyó para 450 alumnos y tenemos 1.250”.

Ni siquiera los barracones son suficientes para suplir la demanda de plazas. El Menárguez Costa es un centro diseñado para atender a 450 alumnos y alberga a 1144, por lo que además de instalar nueve barracones ha sido necesario convertir todas las zonas comunes en aulas: “Son casi cien profesores y no tienen claustro, porque se ha convertido en un aula. Tampoco tenemos laboratorio ni biblioteca”, abunda la vicepresidenta del AMPA. En otro centro, el Colegio Al Kazar, ha tenido que convertir “un cuarto de la limpieza” en otra aula para compensar el desdoble de cinco cursos. También han perdido el aula de inglés, la biblioteca, el comedor escolar y la mayor parte del patio, que ha sido engullido por los barracones.

“Hemos puesto a disposición del Gobierno varios espacios municipales para que sus técnicos valoren si se podrían habilitar para descongestionar la masificación que sufre el instituto”, cuenta la edila de Educación. Un total de 250 alumnos del IES Menárguez Costa han tenido que empezar este curso online. Hay alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. “Es decir -sigue la concejala- que hay chicos y chicas que son novatos en esta etapa del instituto y han tenido que comenzar de forma virtual las clases”. Sin el resto de sus compañeros y sin encontrarse en un mismo espacio físico. “Los que se han quedado en casa son algunos cursos, los que estaban asignados a los barracones que todavía no se han instalado”, el “problema” es que de momento solo se han montado tres de los nueve módulos previstos para este curso, informa José Lajara y “al ritmo que van, tampoco podrán incorporarse la semana que viene”.

Lajara explica que a final de curso se llevaron los barracones que había instalados porque “se extinguió el contrato con la anterior empresa, y ahora los está montando una nueva adjudicataria”. La concejala pone de relieve que “el alquiler de estas estructuras cuesta más caro que una construcción bien hecha, que es lo que necesitan nuestros estudiantes”.

Su testimonio contrasta con el de la Consejería de Educación, que insiste en que en el IES Menárguez Costa ya “están prácticamente instaladas” todas las aulas modulares previstas: “La previsión es que a partir del lunes estén disponibles y que los alumnos reanuden sus clases lectivas con normalidad el martes”, aseguran desde la Consejería.

Encadenados por la Educación

Ante esta situación diversas asociaciones de padres y alumnos han convocado una manifestación para el próximo 19 de septiembre frente a la Consejería de Educación “para exigir una educación pública de calidad para todo el alumnado de la Región”: “La Consejería no atiende a los menores de la Región y los deja abandonados a su suerte”, denuncian desde FAPA-RM.

Este martes la puerta del IES Menárguez Costa ha sido encadenada para denunciar la precariedad de las instalaciones. En la manifestación que tuvo lugar ese día, la oposición ha calificado de “inasumible” la situación del centro: “Resulta paradógico tener que protestar porque los barracones ni tan siquiera han sido instalados”, apuntaba el diputado regional de Podemos-IU-Verdes, Víctor Egío.

Representantes de las Asociaciones de Madres y Padres, junto al alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, y la concejal de Educación, se reunieron frente al Instituto para anunciar el comienzo de la recogida de firmas. Todas aquellas personas que quieran firmar y, así, apoyar esta reivindicación podrán hacerlo en los mercados semanales que se montan en Los Alcázares y Los Narejos, los martes y sábados, respectivamente. También se facilitarán hojas de firmas en los diferentes negocios y comercios del municipio.