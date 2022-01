El municipio murciano de Guadalupe amanece con una bandera llamando a la reconquista

Vecinos de la pedanía murciana de Guadalupe han desplegado una bandera de España enalteciendo la reconquista y atribuido a seguidores de Vox: "La reconquista está en marcha. Feliz 2022", reza la bandera.

El municipio, de unos 6.000 habitantes y gobernado por Vox, no es la primera vez que se ha visto empapelado con mensajes de extrema derecha. En diciembre del pasado año, con el motivo de la moción de censura frustrada en el municipio y que terminó con Vox en el poder, en Guadalupe apareció un cartel que rezaba "Guadalupe, libre de sanchismo", que fue aplaudido por el propio alcalde pedáneo de la localidad: "Muchas gracias a los vecinos por el apoyo y cariño que he recibido estos últimos días".

Muchas gracias a los vecinos por el apoyo y cariño que he recibido estos últimos días. #SoloQuedaVOX pic.twitter.com/ZPLDuHVUcc — 🇪🇸José J. Arias🇪🇸 (@JJAriasOrtin) 8 de noviembre de 2021

Más tarde, el pasado 27 de diciembre, invirtieron dinero público en rosarios y juguetes sexistas, además de bufandas con la bandera de España para repartir en el colegio de la localidad: "Son obsequios sexistas, además de con un claro componente ideológico que discrimina porque hay alumnos y alumnas que no son católicos y no quieren el rosario o niñas que no quieran un despertador de princesas", ha lamentado Enrique Lorca, portavoz socialista en el ayuntamiento de Murcia.