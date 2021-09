La Región de Murcia abrirá el interior de los locales de ocio nocturno

El Gobierno de Murcia ha decidido permitir la reapertura del interior de bares de copas y discotecas. Así lo ha anunciado el consejero de Saludo del territorio, Juan José Pedreño, justificando la apertura por la bajada progresiva de positivos de COVID-19 en la Región. Durante el último fin de semana, la Comunidad registro solo 59 nuevos infectados por coronavirus, sumado a una caída en la incidencia de un 40 por ciento en la última semana.

El uso de los espacios interiores, no obstante, será limitado: se dispondrán mesas que no podrán ser ocupadas por más de seis convivientes. El servicio que se podrá ofrecer será el de cafetería y restauración, y los clientes no podrán estar de pie, bailar, ni acercarse a la barra. El Gobierno regional mantiene el cierre de toda actividad esencial a las 2.00 de la madrugada, lo que incluye al ocio nocturno.

La decisión se toma tras meses de duros enfrentamientos con el sector de la restauración, que llevaba tiempo reclamando la reapertura del sector. La Asociación de Discotecas de la Región de Murcia integrada en la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo Región de Murcia (HoyTú) y la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) dieron la pista hace un par días sobre la decisión que tomaría de la Consejería de Salud, al anunciar que ya estaban trabajando para abrir el interior del ocio nocturno, motivo por el que decidieron aplazar unas protestas anunciadas.

Según la patronal, ha cerrado casi el 30 por ciento de sus establecimientos desde que comenzó la pandemia, lo que supone 150 empresas cerradas y unos 800 trabajadores sin empleo.