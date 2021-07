La Región de Murcia reduce al 30% el aforo interior de la hostelería en 13 municipios con un nivel de alerta alto por el ritmo de contagios

El consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, ha vuelto a comparecer este lunes tras la celebración del Comité Regional COVID para informar de la evolución de la pandemia en la Comunidad y anunciar nuevas medidas restrictivas para frenar el avance de los contagios. "Se han disparado los casos en estas últimas semanas y hemos tenido que tomar de nuevo acciones al margen del Gobierno central", se ha quejado el consejero, que el jueves pasado ya criticó "que parece ser que volveremos a tener 17 veranos diferentes en la gestión del coronavirus en España".

Pedreño ha señalado que no hay esta semana ningún municipio en nivel 4 de riesgo muy alto, pero sí que hay 13 en nivel 3: Archena, Beniel, Cartagena, Jumilla, Librilla, Lorquí, Mazarrón, Mula, las Torres de Cotillas, La Unión, Yecla, Molina de Segura y Torre Pacheco, en los que el interior de la hostelería se reduce al 30% y se limitan también las celebraciones a un 30% del aforo del local sin superar las 30 personas si el acto es en interior o el 50% del aforo con un máximo de 60 personas en exteriores.

A pesar de que hay 3 municipios que superan los 250 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días (Torre Pacheco, Mazarrón y Librilla) el consejero ha explicado que no se aplicarán restricciones más fuertes al analizar dónde se focalizan los contagios y haber ajustado las medidas aplicadas al nuevo escenario que presenta el avance en la vacunación: "No hemos querido perjudicar a determinadas actividades que están cumpliendo todos sus protocolos y no son las que concentran los contagios". En un nivel de alerta 2 medio hay 20 municipios y otros 12, en nivel 1.

Pedreño ha destacado que el ocio nocturno y las celebraciones y fiestas privadas, así como la población joven de entre 15 y 29 años concentran la mayor parte de los contagios en la Región. El ámbito del ocio, ha dicho, aúna un 41,1% de los casos y el sociofamiliar, un 39,5%; "es decir, que entre los dos concentran un 80% de los contagios".

En la última semana se ha duplicado la tasa de incidencia por cien mil habitantes, pasando de un 52,7 a 106,2 casos a los 7 días: "Lo que está repercutiendo también en la presión asistencial y ocasionando más trabajo para Atención Primaria", ha señalado Pedreño, quien ha cifrado en un 53,7% (con 435 casos de 1.614) los contagios en la población de entre 15 y 29 años.

En las últimas 24 horas se han registrado 125 nuevos casos, y el número de personas ingresadas en los hospitales es de 43, de las que 14 se encuentran en la UCI con una edad media de entre 29 y 55 años. "El virus no respeta edades", ha incidido el consejero, quien ha informado de que este fin de semana no se han tenido que lamentar pérdidas mortales. En cuanto al número de pruebas, ya se han realizado 1.323.289.

Pedreño ha reconocido que -a pesar de no contar con datos de cuántos de los ingresados en los hospitales cuentan con toda la pauta vacunación completa- sí que hay entre los contagiados personas que han recibido las dos dosis para inmunizarse contra la COVID-19. "Es por esta razón que hay que mantener medidas de protección como la mascarilla, porque nos protege y también a las personas que tenemos en frente".

Con todos estos datos, el nivel de alerta para la Comunidad pasa al medio, nivel 2, "y no afectará a la celebración de aquellos eventos multitudinarios que estén programados al no estar relacionados con los brotes, pero a los que sí se les reclamará un plan de contingencia y la obligatoriedad de respetar el uso de la mascarilla".

El consejero ha recordado que el interior de todo el ocio nocturno sigue cerrado en la Región y ha enumerado los 6 brotes activos en la comunidad: dos en Los Alcázares y uno en La Manga con origen en el ocio nocturno, otro en La Manga y Mula de dos bodas y otro en Totana, con origen en un bar.

Pedreño ha informado de que este fin de semana, tras inspeccionarse 24 locales relacionados con celebraciones y ocio nocturno se han abierto dos expedientes y se han aplicado medidas correctoras por incumplimiento de las medidas. Y ha apuntado que, de momento, no se contempla el toque de queda.

En cuanto a la campaña de vacunación, esta semana se espera recibir 59.670 dosis de Pfizer, 20.000 de Moderna y 5.000 de Janssen, y hay citadas 140.000 personas. "Continuamos con la campaña de inmunización de la franja de entre 30 a 39 años en todos los municipios con agenda para primeras dosis, y seguimos con la segunda dosis de las personas de entre 60 y 69 dosis que quedaron pendientes".

Además, ha dicho, la Consejería de Salud ha habilitado en la web MurciaSalud la posibilidad de pedir cita para vacunarse para todas aquellas personas que por motivos laborales o de estudios tengan que viajar al extranjero más de 3 semanas.

En total, ya se han administrado en la Región 1.425.362 vacunas, y el Ministerio de Salud cifra en un 90,6% las personas mayores de 40 años vacunadas con una dosis al menos en la Comunidad, y 74,1% con la pauta completa.