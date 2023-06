En taxi a Urgencias con medio cuerpo paralizado: denuncian el trato “como a un perro” a un mozo de almacén de Amazon

“La empresa no tiene evidencias de que el evento esté relacionado con la actividad laboral”, son las palabras de Amazon después de que uno de sus mozos de almacén, Juan José Sánchez, fuese trasladado en taxi al hospital murciano Virgen de la Arrixaca con signos de parálisis en la mitad de su cuerpo: “Lo mandaron solo, sin compañeros”, cuenta a este medio su padre, Buenaventura Sánchez. La familia y sindicatos denuncian que el trabajador no fue trasladado al hospital en ambulancia, pese a que desde enfermería sospechaban que podía estar sufriendo un infarto o un ictus.

Sánchez, de 43 años, comenzó su jornada laboral alrededor de las tres de la tarde en el centro logístico de Corvera de la empresa de mensajería, cercano a la capital murciana. El día anterior tomó medicación para el dolor ya que, según su padre, tuvo que trasladar unos palés con una transpaleta manual. Al día siguiente, cuarenta minutos después de empezar su turno, Juan José comienza a tener molestias en la parte izquierda de su cuerpo. Es trasladado a enfermería y Amazon toma la decisión de no llamar a los servicios de emergencia.

“Lo montan en una silla y lo llevan a la calle, como un perro. Después llaman a un taxi y se va solo al hospital”, lamenta Buenaventura. De acuerdo con el delegado de personal de la Confederación General del Trabajo (CGT), Alfonso Martínez Valero, la decisión de la empresa de no llamar a los servicios de emergencia está motivada porque Sánchez tenía las “constantes vitales estables”: “Aquí empieza la primera irregularidad. Deberían haber llamado al delegado de prevención, en su lugar lo mandaron directamente a enfermería. No tenemos ni médico, dimitió hace unos meses”, explica Valero. De acuerdo con el miembro de este sindicato, la Inspección de Trabajo recordó a Amazon que debían llamar a un delegado de prevención en caso de accidente laboral, pero no lo han implementado porque se le dio a la empresa un mes de plazo para aplicar esta medida, tiempo que aún no ha vencido.

Buenaventura cuenta que cuando su hijo llega al hospital Virgen de la Arrixaca los médicos “se llevaron las manos a la cabeza”. Juan José tuvo que ser operado de urgencia por una hernia discal extruida en las vértebras C5 y C6. Llegó al centro médico sobre las cinco de la tarde, pero sus padres no descubren que está ingresado hasta las once de la noche: “Nadie nos avisó”, subraya Buenaventura. Tras pasar dos días en la UCI, Sánchez continúa ingresado y le esperan varios meses de recuperación.

Pese a que ha pasado más de una semana, a Juan José aún no se le ha dado el certificado de baja por accidente laboral. Desde los sindicatos han denunciado que Amazon no ha proporcionado el volante de asistencia médica ni los informes médicos. Cinco días después de lo ocurrido, la empresa entrega a Buenaventura el informe del caso.

El documento, al que ha tenido acceso este medio, indica que “el trabajador refiere que no ha realizado ningún sobreesfuerzo” ni “cogido artículos de gran volumen ni de peso mayor”, descartando que “el evento”, como se refieren desde la empresa, tenga relación con la actividad laboral. “Es una afirmación muy perniciosa. Es como decir que si la lesión no está relacionada con el trabajo realizado no es un accidente laboral. Pero no es así, un accidente laboral es todo lo que te pueda pasar dentro de la empresa”, explica el delegado de personal de CGT. El parte de urgencias de Juan José también respalda que la lesión haya sido causada en el trabajo: “El paciente refiere que desde ayer tiene cervicalgia, tras someterse a un sobrepeso”, reza el informe.

“Negaron el acceso a la ambulancia”

No es la primera vez que ocurre un incidente así. Recientemente, una trabajadora embarazada sufrió un desmayo en su puesto de trabajo. Esta vez la ambulancia llegó a las puertas del centro logístico de Corvera, pero no logró entrar: “Le negaron el acceso”, denuncia Valero. Al igual que Juan José, finalmente la mujer fue al hospital en taxi. El sindicalista asegura que Amazon pidió disculpas a la afectada este jueves, alegando que fue un malentendido por parte de la seguridad de la empresa. La corporación no se ha disculpado con Sánchez, y han defendido en un comunicado que “la seguridad y la salud de nuestros empleados y empleadas es nuestra principal prioridad, y tenemos un fuerte compromiso por hacer de Amazon un lugar de trabajo seguro. Los facultativos del servicio médico del centro se ciñen de manera estricta al protocolo sanitario establecido, en función de los síntomas presentados”.

En una reunión de la Comisión de Seguridad y Salud que tuvo lugar el pasado jueves, los delegados del Comité de Seguridad y Salud, que representaban a los sindicatos CCOO, CGT, UGT y USO, abandonaron la sesión de forma unánime: “Preguntamos a la empresa si a día de hoy se seguiría el mismo protocolo de actuación tras lo sucedido el 13 de junio con el compañero ingresado. Nos contestaron que sí”, recuerda Valero. De acuerdo con el sindicalista, la empresa justificó su decisión en que “el taxi corre más” que la ambulancia.