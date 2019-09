AUDIO | Un pregón racista y xenófobo inaugura las fiestas de un municipio de Murcia gobernado por el PSOE: "Se comen el pan que yo trabajo"

El Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia), en el que el PSOE gobierna con el apoyo de Podemos, inauguró sus fiestas patronales el pasado 6 de septiembre con un pregón xenófobo y racista que fue jaleado por Vox y por parte del público asistente. El autor del discurso fue Pedro Gomariz, conocido como Perico 'El Colorao', un agricultor de la localidad y fundador de la Unión de Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (actual COAG).

Gomariz criticó la llegada de inmigrantes a España porque "les dan un papel por el que tienen derecho a comer, a gastar seguridad social de la mía, a comerse el pan que yo trabajo, a comerse la sanidad mía...", tal y como recoge un audio al que ha tenido acceso eldiario.es.

El pregonero basó parte de su intervención en la inmigración y el trabajo en el campo de la localidad, uno de los principales motores económicos de la zona. Gomariz utilizó el falso y manido argumento de que "los inmigrantes reciben ayudan por el mero hecho de serlo" y, además, situó a los "negros" [inmigrantes] como personas expertas en falsificar papeles y en extorsionar a los empresarios agrícolas: "Aquí hay agricultores que no han podido coger la fruta por no tener mano de obra. Resulta que aquí te vienen 40 negros, como todos son negros, y todos se llaman Malú, Malá, Malú, Malá... El agricultor llega allí y pregunta, ¿tenéis papeles? y dicen que sí, porque son muy hábiles para falsear la documentación, pero todos llevan el número del Inspector de Trabajo en el bolsillo. Inmediatamente, llaman a la Inspección para que le pongan al agricultor 30.000€ de multa y ellos reciben papeles", vociferó el pregonero ante la incredulidad de unos y los aplausos de otros.

También hubo palabras contra las ONG que rescatan a los inmigrantes de morir ahogados en las aguas del Mar Mediterráneo. En este sentido, Gomariz frivolizó con la ayuda humanitaria que estas asociaciones, como Activa Open Arms, realizan desde hace años en la frontera marítima que separa África de Europa: "Hay ONG que se dedican a traer gente aquí. Además, no sé lo que significa ONG, como las abreviaturas y los cuernos para el que los pone, tampoco me voy a preocupar. Esos señores traen gente de fuera, que dicen que los han traído porque se estaban ahogando, pero estaban a 200 metros de la playa", explicó el pregonero de las fiestas de Molina de Segura.

Pedro Gomariz continuó su alegato defendiendo que la inmigración debe ser controlada y, si esta se produce, debe ir acompañada de "papeles para que puedan trabajar y se ganen el pan con el sudor de su frente y no se coman el pan con el sudor de la mía". El pregonero criticó que "esa caridad" de la que presumen las ONG no sirve de nada si no va acompañada de permisos para que los inmigrantes puedan trabajar: "Luego tenemos manteros, o se ven obligados a robar", para después preguntar al público asistente: "¿Tenemos en España arroz para que coma todo el mundo que quiera venir aquí?".

Vox: "Magnífico, reivindicativo y realista"

Vox mostró su apoyo a las palabras del pregonero Pedro Gomariz a través de la red social Twitter: "Magnífico, reivindicativo, realista y emotivo pregón", publicó el partido de extrema derecha en Molina de Segura, al mismo tiempo que compartió algunos vídeos con la intervención de Gomariz en el Teatro Villa de la localidad murciana.

📢 Magnífico, reivindicativo, realista y emotivo pregón 📜 ayer de Pedro Gomariz Rodríguez en la apertura de las #FiestasdeMolinadeSegura2019 🎠👏👏#Molinadesegura#VoxConNuestrasTradiciones 🇪🇦#VoxMolina#VoxMurcia

"Un discurso que genera odio"

Teresa Fuentes, secretaria de Empleo y Políticas Sociales de CCOO-Región de Murcia, afirma que el pregón "es un discurso que genera odio" y considera "inadmisible que haya formado parte de la inauguración de las fiestas de la localidad". La sindicalista también lamenta que el pregonero diga "que los trabajadores migrantes denuncian a sus jefes sin justificación alguna".

Además, asegura que "no es cierto que a través de una llamada de teléfono acudan los inspectores ya que para ello hay que interponer denuncia". "Deberían los mismos agricultores manifestar su desacuerdo con estas opiniones, revisar si quien hace esa crítica son aquellos agricultores que no cumplen. Afortunadamente, en la Región hay más que cumplen que de los que no cumplen con las leyes", declara Fuentes a eldiario.es.

La sindicalista, que forma parte del colectivo 'Amigos de Ritsona', asociación que realiza trabajo humanitario con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas refugiadas en Grecia, considera que un discurso "racista, xenófobo y que frivoliza con las miles de muertes en el mar de aquellos que tratan de salvar sus vidas" no puede formar parte de un evento que representa a todos los vecinos del pueblo.

Fuentes ha anunciado que desde CCOO pedirán explicaciones al Gobierno de Molina de Segura por este "degradante pregón". "Criminalizar a las personas migrantes de esta manera no puede ser gratuito", declara.