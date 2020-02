Volkswagen plantea un ERE temporal "preventivo" por el coronavirus en su fábrica de Pamplona que afectaría a más de 5.000 trabajadores

El brote de coronavirus en Italia puede traer a España las primeras consecuencias más allá del ámbito sanitario y afectar también al panorama laboral. Volskwagen, la compañía con mayor facturación en Navarra, siendo también la que más empleos genera con su planta de Pamplona en la que trabajan más de 5.000 personas, estudia la posibilidad de realizar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de "carácter preventivo" ante los posibles problemas que puedan surgir en la cadena de suministro en los próximos días debido al coronavirus.

Así se lo ha trasladado la dirección de la compañía de automóviles este jueves a los representantes sindicales de la fábrica de Pamplona, a la que han convocado para iniciar el proceso de negociación del ERTE y que han recibido la noticia con "preocupación", según palabras del presidente del comité de empresa, Alfredo Morales, en declaraciones a Europa Press. Morales ha asegurado que los ya que eran "conscientes" de que esta situación "podía llegar" ante el brote de coronavirus que afecta a Italia.

La planta de Landaben (Pamplona) trabaja "de momento con total normalidad" informa la compañía alemana, pero quiere "estar preparada para un posible problema de corte de suministro de algún proveedor", ya que algunos de los suministradores de piezas italianos se sitúan en la zona más afectada por el coronavirus, que hasta la fecha siguen trabajando a pleno rendimiento, como la fábrica de Volskwagen, pero que en cualquier momento podrían ver afectada su producción a causa del virus. Por tanto, indican desde la dirección de la empresa, "se trata tan sólo de un mecanismo preventivo para que se pudiera aplicar sin demora en el momento en el que Volkswagen Navarra se viera obligada a suspender temporalmente su actividad" y puede que no sea necesario realizar el ERTE. La constitución de la mesa negociadora entre sindicatos y la dirección de la compañía en Navarra se llevará a cabo el próximo lunes 2 de marzo.

Hasta la fecha los trabajadores esperan con preocupación las noticias que puedan llegar desde Italia, que hasta el momento son "un poco confusas", ha explicado el presidente del comité, que ha añadido que por el momento "no hay una claridad respecto al abastecimiento de las piezas". No obstante, ha remarcado que teniendo en cuenta que la empresa "no tiene mucha capacidad de 'stock'", en el supuesto de que alguna empresa proveedora "tuviese problemas para poder suministrarnos, nos veríamos afectados en no mucho tiempo". "No tenemos más de dos o tres semanas", ha afirmado.

En caso de producirse el ERTE afectaría a los más de 5.000 trabajadores que tiene la planta de Volskwagen en Pamplona, además de a las empresas que se ven "influenciadas" por la producción de la empresa de automóviles en Navarra, que también verían afectada su producción. Morales ha señalado que "en cierta parte" se esperaban que la dirección propusiera la negociación de un ERTE por si se para la producción y que se está preparando "para afrontarlo".