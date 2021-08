Arturo Fernández: "La voluntad de Flamenco On Fire es crecer y expandirse a otros municipios de Navarra"

El festival Flamenco On Fire puso el broche de oro a su octava edición el pasado domingo colgando el cartel de “localidades agotadas” para los conciertos de Buika y Juanito Makandé. Ahora a Arturo Fernández, codirector del festival, le toca hacer balance. El certamen, aunque marcado nuevamente por la pandemia, ha logrado atraer a más de 10.000 asistentes a las diferentes actividades y conciertos en tres localidades además de Pamplona, con una media del 92% de ocupación sobre los aforos permitidos. La actuación de Niña Pastori abría en Baluarte, con entradas agotadas, una cita cultural referente que ha convertido y consolidado Navarra como un centro neurálgico del flamenco, con su propio ‘palo’ y soniquete resonando en calles, balcones, plazas y teatros gracias a los 43 conciertos y 112 artistas incluidos en una extensa programación. La larga lista incluía a Manuel Liñán quien, con su espectáculo “¡Viva!”, arrancó el aplauso de un sorprendido público durante varios minutos. También Falete, El Niño de Elche o la unión de tres generaciones del cante como Pansequito, Antonio Reyes e Israel Fernández fueron sólo algunas de las propuestas. La organización extendió el festival a Tudela el pasado año, mientras que Viana y Estella se han unido a esta edición gracias al ciclo 'F on Fire'. La voluntad de la Fundación, según Fernández, es seguir expandiendo el evento a las calles de más localidades de la Comunidad Foral y durante todo el año.

‘¿Qué es Flamenco?’ ha sido el lema de la edición de este año. ¿Qué podría decir que es el flamenco para Navarra ahora, tras finalizar esta octava edición?

Planteamos una pregunta con una doble intención. La primera para atraer la atención de aquel público que nunca se había aproximado al flamenco. Y en segundo término, para generar debates en aquellas personas que verdaderamente sí tienen un conocimiento amplio del flamenco. Respecto a qué significa Navarra en el flamenco, yo creo la respuesta básicamente es el maestro Sabicas, quien ha sido un referente para el flamenco moderno. Navarra es Sabicas.

Puede sorprender a priori el gusto que tiene Navarra por el flamenco. ¿Se puede decir que es un gusto singular y diferente?

Navarra se caracteriza precisamente por su cultura, por la diversidad de cultura que hay en todos sus habitantes, por la implantación del cualquier tipo de expresión cultural. En relación con el flamenco la acogida ha sido excepcional y es precisamente uno de los sellos de identidad del festival. Todos los artistas quieren venir y quieren venir por el trato que les dispensa el público. Especialmente porque el festival tiene esas actividades que se desarrollan en la calle y otras que se desarrollan en teatros. La cercanía que se produce entre artistas que van a ver a otros compañeros que actúan en las calles es lo que al final acaba enamorando a todos. Eso genera una simbiosis muy especial entre público y artistas, que creo supone el éxito de Flamenco On Fire.

Esta octava edición ha estado también marcada por las restricciones sanitarias con motivo de la pandemia. ¿Cómo ha afectado esto a la organización y al programa?

El año pasado ya desarrollamos el festival bajo restricciones sanitarias. Tuvimos que adaptar la cita a la situación que en ese momento nos venía impuesta. Realizamos el festival de 2020 aplicando todas las directrices y este año, en 2021, pensábamos que la situación sanitaria iba a mejorar. Hemos visto que no había mejorado, que había mejorado simplemente en ciertos aspectos por lo que, sobre la base del formato del año pasado, lo que hemos hecho ha sido mejorarlo, ampliar las actividades e implementar, evidentemente, todas las medidas que fueran necesarias para garantizar la seguridad.

En pocas horas se agotaron las localidades para el concierto de Niña Pastori en Baluarte. Buika cerró el domingo colgando también el cartel de “entradas agotadas”, al igual que Juanito Makandé en el escenario de la Ciudadela. ¿Confían desde la organización en que el año que viene no existan más límites de aforo?

Lo desearía no solamente por el hecho de que nosotros tengamos un festival, sino porque esto afecta a toda la ciudadanía y a nuestro modo de vida. Evidentemente, nosotros deseamos que el año que viene tengamos un festival sin restricciones y que podamos recuperar la total normalidad que nos ha sido arrebatada.

"La voluntad nuestra es, si se dan todos los elementos para poder continuar, que otras localidades de Navarra puedan disfrutar del flamenco"

El año pasado se incorporaba a la cita Tudela, este año Viana y Estella. ¿Seguirá extendiéndose en próximas ediciones?

La voluntad de la Fundación Flamenco On Fire es la difusión y promulgación del flamenco y eso no está limitado única y exclusivamente a la ciudad de Pamplona. El año pasado ampliamos a Tudela y este año es cierto que hemos ofrecido un ciclo nuevo que pretende desestacionalizar el festival y ofrecer mayor actividad musical durante el año. Tenemos un ciclo que es ‘F On Fire’ con el que en dos localidades, Viana y Estella, hemos ofrecido conciertos que han sido un éxito, con todas las localidades agotadas. Y la voluntad nuestra, evidentemente, es crecer y expandirnos a otros municipios. Pero en este momento estamos aún cerrando el ciclo de este año. Lo cerramos el 22 de diciembre con el concierto de India Martínez en Navarra Arena, que también dará por clausurado el ciclo de ‘F On Fire’. La voluntad nuestra es, si se dan todos los elementos para poder continuar, que otras localidades de Navarra puedan disfrutar del flamenco.

Más de 10.000 espectadores han disfrutado de las distintas propuestas, venidos de diferentes puntos del país. Encontrar alojamiento también ha llegado a ser misión imposible. ¿Era esta la respuesta que esperaban este año?

Siempre que haces una programación esperas la máxima respuesta del público y es el público, en definitiva, quien acaba mandando. La respuesta ha sido muy, muy positiva. Las cifras que has mencionado hay que ponerlas en relación con el aforo total que teníamos. Hemos estado alcanzando 92% por ciento de los aforos, lo cual es sumamente gratificante. Y respecto al hecho de que hubiera o no hubiera plazas de hotel nos alegra, por un lado, porque quiere decir que la hostelería también ha recibido y el festival ha contribuido económicamente para compensar épocas anteriores marcadas por la COVID-19. Pero por otro lado también nos apena por aquellos que no hayan podido encontrar alojamiento para venir al festival.

Hasta 43 conciertos, 112 artistas, 18 escenarios...¿Qué objetivos o retos tiene la cita para el año que viene?

Seguir con la misma humildad que hemos tenido en los últimos ocho años. No creemos que crecer más implique mayor calidad. Lo primero es la calidad y si ésa puede ofrecerse en más escenarios, bienvenido sea. Pero crecer por crecer no es el objetivo. No está dentro del ADN ni del festival ni de la Fundación.

¿Qué más puede hacer Flamenco On Fire para reconocer y homenajear la figura del guitarrista Sabicas como merece?

El maestro Sabicas es verdaderamente una figura básica dentro de la esfera contemporánea flamenca. Ha sido el maestro de guitarras tan importantes o referentes como Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar o Víctor Monje ‘Serranito’. Y creemos que, de una manera o de otra, es muy positivo que nosotros hayamos podido contribuir a que la obra y el nombre de Sabicas se haya recuperado y se haya instaurado dentro de la conciencia y memoria de los navarros. A partir de ahí, nosotros ya hemos puesto nuestro grano de arena. Creo que ahora es el momento para que los políticos asuman la bandera de hacer algo más por Sabicas. Nosotros estaremos al lado de lo que se pueda decidir para apoyarlo.

Se acaba de conocer que Pamplona, finalmente, va a tener su propio monumento a Sabicas.

Yo creo habría que hacerle un monumento, una calle, una plaza, incluso darle el nombre de alguna ciudad, porque la importancia de Sabicas está a la altura de otros maestros de la música, como pueden ser Gayarre o Sarasate. Creo que da igual lo que haya ocurrido hasta el día de hoy. No hay que mirar hacia atrás, hay que mirar hacia delante. Delante tenemos un futuro en el que Sabicas puede estar presente en distintos lugares de Navarra, y qué mejor que reconocerlo con una estatua o con algo con lo que verdaderamente la ciudadanía se vea identificada.