Barkos apunta desencuentros en las políticas de fomento del euskera y "falta de avance" del Convenio Económico

La portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra y expresidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, ha mostrado su "satisfacción" por muchos de los aspectos realizados por el Ejecutivo de María Chivite, pero ha advertido de que "las dificultades o desencuentros han de ser superados". Así se ha manifestado en su turno de intervención al término del discurso de la presidenta navarra en el debate del estado de la comunidad, donde ha señalado que Geroa Bai será un socio "exigente" pero "leal" al Gobierno. Entre otras cuestiones, se ha referido a la "falta de avance" en la negociación del Convenio Económico o las discrepancias relativas a la política lingüística sobre el fomento del euskera. En este último punto, ha confiado en lograr un consenso tras anunciar la presidenta navarra un Decreto Foral en esta materia en próximos meses.

En su intervención, Barkos ha manifestado que hace dos años la formación nacionalista hizo "una apuesta decidida" por el Gobierno presidido por María Chivite "con la convicción de que el cambio iniciado la pasada legislatura requería el apoyo de Geroa Bai y la consolidación de una mayoría progresista y plural". En el repaso de distintos asuntos, la portavoz parlamentaria ha señalado el trabajo realizado "bajo el signo de la estabilidad política, que es un punto de partida y de apoyo". "En la responsabilidad política que a la Cámara nos compete, la capacidad de generar estabilidad desde la mayoría es una de nuestras obligaciones", ha expuesto. En esta línea ha defendido "trabajar desde el diálogo como uno de los elementos sustanciales en la acción política". "Esa vocación de consenso no debe confundirse con la renuncia", ha dicho, para señalar que "las partes están dispuestas a generar espacios de encuentros coyunturales".

Con todo, la portavoz ha señalado que "no todos son luces" y ha dicho que "no se pueden obviar retos" que han de encararse con seriedad. Se ha referido a la deuda, un ámbito donde hay que "buscar consensos". Barkos ha indicado que, en materia de transferencias, "lo consolidado en 2021 es muy importante". "Tras 20 años de sequía competencial, este pasado mes de agosto se hizo efectiva la transferencia en materia sanidad penitenciaria", ha reconocido, para valorar que pronto se efectuará el traspaso del Ingreso Mínimo Vital y que en diciembre se firmará la transferencia de la competencia de Tráfico. "La defensa autogobierno se demuestra andando", ha expuesto la portavoz de Geroa Bai.

Sobre el Convenio Económico, ha afirmado que les "preocupa" la "falta de avance" en los trabajos de la actualización de la aportación, así como "la discrepancia entre la Hacienda foral y la estatal sobre la aportación para el próximo año". Ha defendido, a este respecto, que "la cifra más razonable es la que más se acerque a la cifra de la Hacienda foral". "Sin autogobierno no andaremos ni mucho ni bien por el mundo que nos viene", ha opinado.

En cuanto al euskera, Uxue Barkos ha confiado encontrar una "senda del acuerdo". "No compartimos la posición de su partido respecto al reconocimiento del euskera como mérito", ha dicho a la presidenta, para criticar que "en Navarra en la zona mixta y en la no vascófona, el francés, el inglés o el alemán puntúan y no puntúa el euskera". Ha censurado así esa "insensatez" y "anomalía democrática" para "atacar los derechos lingüísticos de la Navarra euskaldun". "Sus políticas se están quedando anticuadas, por ello será bueno que este debate sirva para despejar algunas dudas entre los socios y deben tener compromiso ante esta Cámara", ha dicho a Chivite, para confiar seguidamente en que lo largo del pleno se alcance un acuerdo en esta cuestión.

En materia de memoria, ha abogado por "hacer de nuestra memoria histórica y reciente un elemento de nuestro acervo cultural y ético". "Será una de las mejores herencias para las próximas generaciones", ha indicado. Asimismo, ha destacado el programa 'Escuelas con memoria' y el programa de Víctimas educadoras, porque, a su juicio, "el olvido en materia tan sensible no puede institucionalizarse".

Por otro lado, ha pedido "contundencia y consistencia" en materia de empleo y ha pedido "una estrategia salarial en torno a la juventud". Sobre vivienda, ha expuesto que "falta un impulso en políticas fiscales". Igualmente, ha apostado por "el cambio de modelo energético y en el modelo digital".

En materia sanitaria, ha considerado que "hay dos asuntos al desnudo, Atención Primaria y Salud Mental" y ha abogado por acometer ya la mejora. Además, ha señalado que "urge" trabajar en el Pacto por la Educación, "que se no ha desarrollado hasta la fecha o no se ha compartido".