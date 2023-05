Begoña Alfaro, candidata de Contigo Navarra: “La incidencia de Podemos en el Gobierno de Navarra ha sido mínima”

Begoña Alfaro (Carcastillo, 1982) llegó al frente de Podemos Navarra con la idea clara de unir a toda la izquierda no nacionalista situada a la izquierda del PSOE, y a los pocos meses logró cerrar un acuerdo con Izquierda Unida y Batzarre para concurrir a las elecciones forales y municipales bajo la marca Contigo Navarra, a la que también se han sumado Alianza Berde, Berdeak Equo y un grupo de independientes. ¿Su receta para lograrlo?: “Dejar a un lado los matices que nos diferenciaban y centrarnos en todo lo que nos unía”, algo que asegura terminarán haciendo Yolanda Díaz y Podemos para cerrar un proyecto conjunto de cara a las elecciones generales. Sobre Navarra, aspira a volver a tener presencia en el Gobierno foral y que ésta sea mayor para poder tener “mayor incidencia” en las políticas, algo que reconoce no se ha tenido en esta legislatura.

¿Cómo valora esta legislatura en la que Podemos ha formado parte del Gobierno de Navarra?

El trabajo que ha realizado Podemos lo valoro de forma muy positiva, pero hay que ser claros y reconocer que la incidencia que se ha tenido en la acción global de gobierno ha sido mínima porque contábamos con dos parlamentarios. Aun así, el trabajo que se ha realizado desde el Departamento de Justicia y Políticas Migratorias creo que ha sido muy importante porque hay que tener en cuenta que se han aprobado tres leyes pioneras tanto en España como en Europa: la Ley de reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, la de justicia restaurativa y la ley contra el racismo y la xenofobia.

¿Cuánto se puede incidir en las decisiones del Gobierno con un solo consejero y menos del 1% del presupuesto?

Muy poco, por eso el objetivo de Contigo Navarra y del trabajo conjunto de todas las formaciones que lo integran es sacar un muy buen resultado el 28 de mayo, crecer en representatividad y poder tener de verdad una incidencia clara en un futuro gobierno progresista.

¿Apuestan por reeditar un gobierno como el actual?

La vocación de Contigo Navarra es la de gobernar, eso lo tenemos claro. Lógicamente, hay que ver los resultados y la fuerza que nos dan las urnas, pero nuestra vocación es la de gobernar y la de formar parte de gobiernos progresistas.

¿Y querrían volver a estar dentro del Gobierno o valorarán apoyarlo desde fuera?

Nosotras creemos que desde donde realmente se cambia la vida de la gente es desde dentro del Gobierno porque es donde se redactan y aprueban.

¿Cuentan con Eduardo Santos, quien ha sido el consejero de Podemos en el Gobierno esta legislatura?

Eduardo Santos en principio es un compañero que ha terminado una etapa al frente de la Consejería de Políticas Migratorias y de Justicia, lo que no quita que esté colaborando en el proyecto de Contigo Navarra. Pero para hablar de nombres ya habrá tiempo, de momento no hemos hecho ninguna valoración respecto a ningún compañero o compañera.

¿Contigo Navarra estaría cómoda en un gobierno con EH Bildu?

No tendríamos ningún problema, coincidimos con EH Bildu en la parte relativa a políticas sociales y en cuestiones que afectan a la gente tan importantes como sanidad, vivienda, cuestiones de empleo… y en ese sentido no tendríamos ningún inconveniente.

¿Cree que todavía le falta un recorrido en la condena del terrorismo de ETA?

Creemos que es imprescindible trabajar a futuro en una memoria de paz y convivencia. También creemos que EH Bildu ha dado muestras de un compromiso por un futuro de paz. ¿Le queda recorrido? Seguramente, pero en todo caso, para nosotros no es una línea roja. Hay cuestiones en las que tenemos coincidencia, como he señalado antes, y otras en las que diferimos como es la cuestión territorial o identitaria.

¿El euskera debe ser oficial en toda Navarra?

Es el horizonte al que tenemos que aspirar, que el euskera sea cooficial en Navarra y que todos los navarros y navarras lo hablen. Dicho esto, también somos conscientes que para eso hace falta modificar la Lorafna (el equivalente al estatuto navarro), y para eso hacen falta unas mayorías que hoy en día no se dan. Por lo tanto, lo que planteamos es la aprobación de una ley foral de política lingüística, que no del euskera, que aclare el actual sistema, que es un embrollo jurídico y que hace que cada dos por tres las decisiones administrativas relacionadas con el euskera terminen en el juzgado o en el Tribunal Administrativo de Navarra.

¿Y exigir el euskera como requisito en los puestos de la Administración Pública en toda Navarra?

El planteamiento que nosotros hacemos es que esa ley de política lingüística se ajuste al principio de realidad de los municipios de Navarra y sus circunstancias sociolingüísticas.

Volviendo a los pactos electorales, ¿cree que la ruptura de Navarra Suma podría convertir a UPN en un potencial socio del PSN?

En estos momentos no creo que se dé ese escenario. Dicho esto, estoy convencida de que la mayoría social navarra es progresista y que eso se va a traducir en una mayoría electoral también progresista. No tengo duda que Contigo Navarra va a crecer y de que que las fuerzas progresistas van a ser mayoría en el arco parlamentario. Por tanto, no concibo otro escenario que no sea el de un gobierno progresista.

Usted ha logrado unir a todo el espectro político no nacionalista situado a la izquierda del PSOE en Navarra, algo que no sucede en muchos más sitios de España.

Estoy muy orgullosa. Cuando arrancamos este este proyecto hicimos la necesaria autocrítica, y exactamente igual que hicimos eso, ahora es de justicia decir que lo hemos hecho muy bien. Contigo Navarra es un proyecto pionero a nivel estatal y creo que es la fórmula que se debería exportar al resto del Estado porque es garantía de éxito.

¿Y por qué en Navarra se ha dado y en otros lugares no?

No conozco la realidad de los territorios a nivel de detalle. Aquí teníamos la voluntad unánime por parte de todos los espacios políticos que integran Contigo Navarra de hacer ese ejercicio de responsabilidad, dejando a un lado los matices que nos diferencian y centrarnos en todo lo que nos une, que es la inmensa mayoría. Más allá de tradiciones o formas de funcionar diferentes, lo teníamos claro. Esa ha sido la fórmula del éxito de Contigo Navarra, tener claro el objetivo al que nos dirigimos.

Siendo de Podemos ha acudido a actos de Sumar e incluso Yolanda Díaz la ha acompañado en un acto electoral. ¿Le han dicho algo desde la dirección de Podemos?

Absolutamente nada. No me lo dijeron cuando acudí al acto en el que anunció que se iba a presentar como candidata a la presidencia, ni tampoco ahora.

¿Lo ha hablado con Ione Belarra?

Sí, por supuesto. Lo hablamos en abril y lo hemos hablado ahora, y no ha habido ningún inconveniente. He mantenido siempre una posición que yo entiendo que es coherente y firme. Como representante de Contigo Navarra, que es lo que soy, tenía que estar en todos los lugares que fuesen propios de nuestro espacio y en cualquier espacio que fuese de unidad. Eso es lo que me llevó a acudir el pasado 2 de abril y a tejer esa relación que ha hecho que Yolanda nos acompañase en el en el acto central de Contigo Navarra.

¿Cree que Pablo Iglesias sigue tutelando en exceso a Podemos?

No creo que Pablo Iglesias tutele a Podemos. Creo que las mujeres que están al frente de la dirección, porque las conozco, además, tienen arrestos suficientes como para no dejar que nadie les tutele.

¿Alguien de la dirección de Podemos va a venir también a hacer campaña por Contigo Navarra?

Sí. Ya han estado Isa Serra e Idoia Villanueva, y va a venir Juantxo López de Uralde y Vicky Rosell. Esas son las visitas que de momento tenemos confirmadas, pero no descartamos que pueda venir alguna más.

¿Ve posible una alianza entre Sumar y Podemos de cara a las generales?

No tengo ninguna duda que se va a dar. Me parece que es imprescindible si no queremos poner alfombra roja a la derecha. No tengo ninguna duda de que al final va a haber un proyecto conjunto donde estén todas las fuerzas progresistas y con Yolanda Díaz a la cabeza.

¿Y qué cree que hace falta?

Que dejen a un lado las pequeñas cuestiones que les puedan diferenciar en la forma de enfocar el proyecto. Creo que solamente es eso y poner por encima el objetivo principal, mantener un gobierno progresista en España los próximos cuatro años. Es imprescindible ese proyecto conjunto para frenar a la derecha, los números lo dicen.

¿Sería un fracaso para la izquierda que no se diera esa unidad?

Creo que sería un fracaso que podría desmovilizar al electorado y que podría generar una mayor que desafección de la de la gente hacia los políticos y las políticas. Y eso sería preocupante.

¿Y lo ha hablado con Yolanda Díaz y Ione Belarra?

He tenido oportunidad en ambos casos de trasladarles mi opinión y ha sido recibida y compartida, por eso no tengo duda de que se va a llegar a un acuerdo. Tienen margen de tiempo hasta diciembre y no tengo duda que van a llegar a un acuerdo.