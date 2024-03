E.Leclerc Pamplona lanza la campaña 'Las Alianzas Locales' en su apuesta por ofrecer productos de calidad de más de 130 proveedores locales

Cada vez son más los consumidores que valoran no sólo el precio de los productos que consumen sino también su calidad, en especial si son productos de proximidad o kilómetro cero y están elaborados por productores locales que contribuyen, además, al sostenimiento del medio natural y al progreso económico y social del territorio. Este es el compromiso que E.Leclerc Pamplona tiene con sus clientes y proveedores locales desde su implantación en la capital navarra hace 32 años y que refuerza ahora con la octava edición de la campaña 'Las Alianzas Locales'.

Bajo el lema “Lo local es lo nuestro”, los clientes que se acerquen a E.Leclerc Pamplona hasta el 16 de marzo tendrán la oportunidad conocer, probar y adquirir una variada oferta de productos de más de 130 productores locales. La campaña presenta cientos de ofertas en productos frescos, alimentación seca, DPH, electro y bazar, así como en productos culturales.

Para facilitar el contacto entre clientes y productores se ha habilitado un stand donde los proveedores locales podrán presentar sus productos, explicar su proceso de producción y elaboración, y ofrecer degustaciones. Además, los clientes disfrutarán de una experiencia única con Roboclerc, un robot diseñado para ofrecer degustaciones, compartir historias de los productores navarros y ayudar a los consumidores a descubrir nuevos productos.

Durante los días que dura la campaña, los clientes que adquieran productos de la campaña “Las Alianzas Locales” obtendrán por cada compra una participación para poder ganar cientos de productos de la feria. El sorteo se celebrará el 19 de marzo.

El compromiso de E.Leclerc Pamplona con los productos y productores navarros es parte integral de su ADN desde su apertura en 1992. Con más de tres décadas de experiencia, este establecimiento, situado en el Centro Comercial La Morea, desempeña un papel fundamental en la promoción y apoyo a los productores de Navarra, colaborando estrechamente con ellos. Desde que abrió sus puertas, E.Leclerc Pamplona ha colaborado con más de 500 proveedores locales y ha incorporado más de 5.000 productos de origen regional en sus lineales.

Cuatro características distinguen a los productos locales de E.Leclerc: no hay intermediarios entre el productor y la tienda, son producidos a menos de 100 kilómetros, son productos de temporada y ejemplo del saber hacer, y contribuyen al desarrollo de la economía local.

Más de 130 productores locales en esta octava edición

La relación de productores locales que participan en la octava edición de la campaña “Las Alianzas Locales” es la siguiente: Pirineos Exdim, Carnes Echegor, Almameat, Golbai, Finca Sarbil, Goñi, Francisco Burusco, Disal, Vacunos Puente, Copanor, Ganados Gogorza, Galipienzo, Granja Jiménez, Grupo AN, Los Sanfermines, Arrieta, Ibero, Larrasoaña, Hortanco, Lacturale, Goshua, Dorrea, Larra, Ulzama, Kamiku, Kaiku, Lizarraga, Vidaurre, Casa Urrutia, Salinas, Verduras Aurelio, Appina, Graineco, Coposa, Florette, Valero Lafoz, Sagasti, Radvi, Charral, Planasa, Frutnavar, Loregar, Frutas Txiki, Verlise, Gobeies, Plis Plas, Finca Valle Arga, Ajos Izquierdo, Verdurica Limpia, Congelados de Navarra, Foody´s, Tutti Pasta, Frisa Precocinados, Fridela, Comercial Sadar, Chandon, Goikoa, , Arbizu, Embutidos Galar, Pamplonica, Martiko, Katealde, Etxenike, Salinas Girones, Viuda de Cayo, Anko, Conservas Asensio, Conservas Medrano, Bajamar, Conservas Rubio, El Navarrico, Conservas Baigorri, Dantza, Pedro Luis, Conservas J.Vela, Verdunavar, Gvtarra, Carretilla, Conservas Agradecido, Sarasa, Pastas Martinelli Urzante, Mendía, Artajo, La Maja, Cafés Plaza del Castillo, Subiza, Pedro Mayo/Orbea, Bebe, Aidin, Pastas Rosaura, Anaut, Bioandelos, Belsi, El Caserío, Grupo Apex, Ekolo, Bodegas Irache, Bodegas Ochoa, Bodega Inurrieta, Bodega Pago de Cirsus, Nekeas, Bodega Vega del Castillo, Bodegas Olimpia, Bodegas Azpea, Bodegas de Sarria, Bodegas San Martín de Unx, Licores Azanza, Pacharán Usua, Basarana, Baines, Bodegas Príncipe de Viana, Bodegas Otazu, Bodegas Marco Real, Bodega Castillo de Monjardín, Bodegas Gran Feudo, Sidrería Larraldea, Sidrería Toki Alai, Sesma Brewing CO., Morlaco Beer, Liv, +IN, Gigantes Platero, El tío Baliz, Giganteando, Sofidel, Tecnan, Jata, Reyno Gourmet, Alinar, Bodegas Vega del Castillo, Bodegas Manzanos, Alcaraván y Breedna.

¿Qué distingue a E. Leclerc como establecimiento?

El Movimiento E. Leclerc es el principal movimiento europeo de comerciantes independientes. Su filosofía de empresa se basa en compaginar un proyecto empresarial con un proyecto social, implicándose y participando en la vida colectiva de la localidad y contribuyendo con ello a su desarrollo económico. Los principios fundamentales del Movimiento son, además de su política de precios (comprar más barato para vender más barato), la solidaridad, el respeto al medio ambiente, la promoción del comercio justo, etc. Todos ellos con un objetivo primordial: defender los intereses de los consumidores.