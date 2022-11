“¿Ella se lo ha buscado?”: la campaña del Gobierno de Navarra para el 25N

El Gobierno de Navarra quiere que la ciudadanía reflexione acerca del cuestionamiento que sufren las mujeres víctimas de la violencia de género este próximo 25 de noviembre. Así, el Instituto Navarro para la Juventud (INAI) ha presentado una nueva campaña con motivo del día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Bajo el lema '¿Ella se lo ha buscado? La violencia contra las mujeres es el único delito en el que se cuestiona a la víctima. ¡Cámbialo!', el INAI ha querido denunciar esta realidad y reiterar el compromiso del Gobierno de Navarra con la lucha contra este tipo de violencia, “en el discurso y en la práctica”, ha comentado Eva Istúriz, directora del instituto.

Un Pacto Foral por los Cuidados para "superar modelos de conciliación sustentados en las mujeres”

Saber más

La campaña plantea hipotéticas conversaciones cotidianas en las que se cuestiona el testimonio y versión de las víctimas, justificando comportamientos y delitos machistas, aludiendo a que la víctima exagera o se lo ha buscado por diferentes motivos, como podrían ser no haberse separado antes de su pareja o beber y salir mucho de fiesta. Ante esta realidad, Istúriz ha sido tajante: “Ella rotundamente no se lo ha buscado: llevar la falda corta, seguir casada... no hacen a la mujer culpable. Lo es quien agrede, viola, manipula, fuerza, acosa, deja sin dinero o explota a mujeres con fines sexuales; culpable es quien delinque y no respeta la decisión de la mujer”.

Los materiales se difundirán a través de redes sociales y medios de comunicación, tanto en su soporte audiovisual como gráfico. Además, el Gobierno de Navarra repartirá cerca de 5.000 carteles en puntos de atención y servicio a la ciudadanía, desde ayuntamientos a centros sanitarios, pasando por bibliotecas, servicios sociales o instalaciones deportivas.

Valoración positiva de la atención a mujeres

En la presentación de la campaña institucional para el 25N también ha estado Mari Cruz Lerga, la subdirectora de Gobernanza para la Igualdad del INAI, que ha aportado una serie de datos referentes a las denuncias de violencia machista, que han crecido hasta sumar 5 denuncias al día. Según la opinión de Lerga, el aumento de denuncias no significa un incremento per se de la violencia, porque, tal y como ha señalado, las mujeres tardan casi 9 años de media en pedir ayuda o denunciar su situación, “por miedo, vergüenza, no reconocerse como víctima o dependencia del agresor”.

“Queremos que estas mujeres sepan que tenemos una red de centros, los Equipos de Atención Integral a Víctimas de violencia contra las mujeres (EAIVs), para ofrecerles apoyo y asesoramiento, a ellas y a sus hijas e hijos”, ha seguido Lerga. Así, los EAIVs del Gobierno de Navarra han atendido de enero a septiembre de este año a 1.046 mujeres, un 14,32% más que en el mismo periodo de 2021, (112 frente a 109), y 59 hijos.

Además, han expuesto, las llamadas al INAI en busca de asesoramiento sobre violencia contra las mujeres están creciendo este año un 23%. Hasta octubre, se habían registrado 1.235: el 60% en relación con la acreditación de vivienda, un 7% sobre ayudas para situaciones de difícil empleabilidad, acreditaciones, recursos, protocolos locales... En el 60% de los casos, la solicitante es la propia mujer y en cerca de un 24%, son profesionales quienes solicitan asesoramiento. A esta atención, además, hay que añadirle la Oficina de Atención a la Víctima y el servicio de atención a la mujer de Pamplona. Así, la suma total de mujeres que recibirán asesoramiento y tratamiento este año se elevará a 1.800, gracias a unos recursos que, Istúriz ha confesado, hace diez años “no existían”.