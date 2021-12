Chaimae Daoud: “Siguen existiendo muchos estereotipos, la gente te mira distinto si llevas o no pañuelo”

El 25 de marzo de 2010 Chaimae Daoud llegó a Latasa, una pequeña localidad situada al norte de Navarra, para reagruparse con su marido, quien había llegado a la comunidad foral un tiempo atrás. Más de 10 años después, todavía recuerda todos los detalles de aquellos primeros días lejos de su Tetuán (Marruecos) y las dificultades que se encontró al llegar a Navarra. Hoy dice tener tres raíces (sus tres hijos) en la comunidad foral, de la que ya se siente parte y en la que ayuda a otras personas como ella, "navarros que nacen en otro lugar del mundo" a convivir e integrarse. Por esa labor, el Gobierno foral le ha concedido el I Premio Navarra de Colores.

"Este reconocimiento es un honor para mí, supone una recompensa a todo el esfuerzo realizado durante estos años", explica emocionada a elDiario.es. Desde su llegada a la comunidad foral, Chaimae ha estado involucrada en la mediación intercultural, primero como voluntaria, y ahora como trabajadora social, labor que el Ejecutivo de Chivite ha querido reconocerle.

Pese a que llegó a Navarra hace poco más de diez años, ya hablaba bien español desde antes por haberlo cursado en el colegio. "Eso me dio una ventaja que muchas personas no tienen, el idioma es la principal barrera que se encuentran al llegar a España. Lo más duro que te puede pasar es estar enfermo, ir a urgencias y no poder explicar qué es lo que te pasa", señala.

Al poco de llegar a la comunidad foral, ella y su marido se mudaron a Irurtzun, donde comenzó a trabajar como voluntaria en el servicio de diversidad cultural de la Sakana, a la vez que estudiaba euskera y realizaba un curso de mediación cultural. "Desde el principio quise ayudar a otras personas como yo que no tenían la facilidad que tenía yo del idioma en lo que pudiera para que estuvieran mejor".

Esa ayuda se convirtió en vital para muchas familias cuando, en marzo del año pasado Pedro Sánchez decretó el estado de alarma y el confinamiento domiciliario por el avance de la pandemia de COVID-19. Chaimae Daoud se puso al frente de de los dispositivos de migrantes sin hogar de Pamplona ayudando a personas en situación de vulnerabilidad. "Fueron semanas muy duras", relata, en las que le tocó hacer "de todo, hasta de rastreadora", recuerda. "Teníamos que llevarles a los pisos que se cedió a las personas sin hogar, comida y todo lo que necesitaran y teníamos que contarles que no podían salir de casa por el coronavirus".

Daoud reconoce que fueron momentos complicados para ella porque durante las primeros meses toda la atención tenía que ser por teléfono por la prohibición que existía de ir a otra casa que no fuera la tuya. "Empatizaba mucho con la gente porque sabía por lo que estaban pasando y fue duro", lamenta.

Tras haber sido premiada por su trabajo durante las semanas más duras de la pandemia y su labor por la convivencia y la integración de las personas migrantes, Chaimae Daoud define a la sociedad navarra como tolerante, si bien apunta a que todavía existen algunos estereotipos hacia las personas migrantes. Para ejemplificarlo cuenta su caso personal: "Cuando llegué a Navarra no llevaba pañuelo y como hablaba español la gente no notaba que era de fuera, incluso otras personas migrantes me hablaban en castellano. Un día decidí ponerme el pañuelo y la cosa cambió, la gente me empezó a hablar más alto, como si no entendiera lo que me decían. Ahí fue cuando pensé lo que cambia una prenda de ropa en la imagen de las personas.

"En todas las culturas y países existen estereotipos, yo también los tengo, pero hay que trabajar para acabar con ellos", apunta.